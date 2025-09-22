Contrôlé positif à la marijuana en Chine, Montrezl Harrell ne jouera pas en Australie

Les choses se compliquent pour Montrezl Harrell. À 31 ans, la carrière NBA de l'ancien « Sixième homme de l'année » semble terminée, mais l'intérieur n'a pas dit adieu au basket.

La saison dernière, il a ainsi partagé son temps entre l'Australie, les Xinjiang Flying Tigers, en Chine, et les Gigantes de Carolina, à Porto Rico. Il s'était par ailleurs de nouveau engagé auprès des Adelaide 36ers, avec lesquels il a tourné à 20.5 points, 9.3 rebonds et 1.1 contre de moyenne lors la dernière campagne, au cours de laquelle il avait été nommé dans la deuxième meilleure équipe du championnat. Malgré un craquage assorti d'une suspension…

Problème : ESPN annonce qu'il n'y aura sans doute pas de deuxième passage dans la ligue australienne !

Une suspension à venir ?

En avril dernier, l'intérieur a ainsi subi un contrôle positif à la carboxy-THC (métabolite du cannabis), effectué alors qu’il jouait pour les Xinjiang Flying Tigers, en Chine. L’agence antidopage chinoise (CHINADA) a publié son nom parmi les sportifs ayant enfreint son règlement, et le joueur a dans la foulée renoncé à l’analyse de son échantillon B, reconnaissant ainsi implicitement la validité du test.

Le cannabis n’est pas considéré comme une substance améliorant directement les performances, mais il figure sur la liste des interdictions en compétition de l’Agence mondiale antidopage. En conséquence, la suspension qui se profile pourrait être reconnue par la FIBA et appliquée dans toutes les ligues affiliées, y compris la NBL australienne…

Dans l'impossibilité de trouver une résolution avant la reprise du championnat, dans une semaine, les 36ers s'apprêtent à libérer Montrel Harrell, plutôt que de l'engager et de le perdre pour suspension en cours de campagne.

Reste à voir si l'ancien des Clippers et des Rockets pourra rebondir ailleurs, puisqu'il était pisté par des équipes européennes et asiatiques. Même si sa suspension à venir risque de refroidir pas mal de clubs.