

Après la Jordan Zion 4, c'est au tour de la Jordan Luka 4 de piocher parmi ses thèmes historiques pour composer son prochain coloris. En l'occurrence, celui du Safari a été présent sur les trois premières chaussures signature de Luka Doncic.

Cette quatrième version reprend les mêmes imprimé que la toute première Nike Air Safari de 1987. À noter que c'est la première fois que la tige ressort principalement en noir par rapport aux Jordan Luka « Safari » précédentes.

Celle-ci est complétée par une touche de rose saumon sur l'avant du pied, ainsi qu'une partie en rouge du logo du meneur des Lakers, présent sur la languette Le cœur présent à l'intérieur de la languette ressort également en rouge. L'ensemble repose sur une semelle intermédiaire en Cushlon noir équipée d'un amorti Zoom Air à l'avant du pied, et d'un revêtement extérieur en caoutchouc vert translucide.

La Jordan Luka 4 « Safari » est disponible depuis ce week-end sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.