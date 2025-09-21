Coupe Intercontinentale : l’équipe de G-League encore battue en finale

Bis repetita pour l'Unicaja Malaga. Comme il y a un an, les joueurs espagnols ont remporté la FIBA International Cup et, comme il y a un an, ils ont dominé la G-League United en finale (71-61), à Singapour.

Portés par leur Français Killian Tillie (14 points) et leur meneur Kendrick Perry (11 points, 5 rebonds, 5 passes, 3 interceptions), les Andalous ont triomphé contre les coéquipiers de Jaden Schackelford (17 points) et Feron Hunt (14 points, 11 rebonds mais 8 pertes de balle), en signant un énorme troisième quart-temps (23-5). Ils avaient pourtant mal démarré (11-21), mais la différence s'est donc faite principalement avant la pause, puis surtout au retour des vestiaires.

C'est la première fois depuis 1978, et les trois titres consécutifs du Real Madrid, qu'un club remporte cette coupe intercontinentale deux années de suite. De quoi renforcer un peu plus la suprématie de l'Europe (24 trophées) sur le reste du monde (9 trophées) dans cette compétition.

Nommé MVP du tournoi, Tyler Kalinoski a notamment aidé l'Unicaja Malaga à battre successivement Alahli, Utsunomiya et donc la G-League United. Quelques semaines après avoir déjà conservé son titre en Ligue des champions.

Crédit photo : FIBA.com