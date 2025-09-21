Les Suns persistent et signent dans la diffusion gratuite des matches

Il y a deux ans, les Suns devenaient la première franchise à sortir des deals classiques de télévision, contractés avec des chaînes régionales, pour opter pour de la télévision gratuite. A Phoenix, la franchise était même allée jusqu'à installer des antennes chez les habitants…

Deux ans plus tard, le propriétaire Mat Ishbia s'est félicité de ce choix, et samedi, il a même annoncé un renouvellement du deal pour deux ans supplémentaires pour diffuser gratuitement les matchs des Suns et du Mercury en clair dans tout l’Arizona, et ce jusqu’à la saison 2027-2028.

Selon des sources proches du dossier citées par ESPN, l’accord rapporte plus de 30 millions de dollars par saison aux deux franchises, et ça compense les pertes liées à la liquidation de Diamond Sports. Même si sportivement, l'équipe a déçu, les Suns ont vu leurs audiences locales plus que doubler, tandis que celles du Mercury ont bondi de 425 %, profitant aussi de la hausse générale des audiences de la WNBA.

« C’est du gagnant-gagnant », a déclaré le propriétaire des Suns et des Mercury, Mat Ishbia, à ESPN. « L’idée, c’était de bien faire les choses pour les fans et de rendre les matchs plus accessibles. Quand vous élargissez votre base de supporters, de bonnes choses arrivent. »

Critiqué depuis sa reprise des Suns, Ishbia a donné des idées aux autres propriétaires, puisque le Jazz, les Hornets et les Pelicans l'ont imité, et d'autres devraient suivre puisque ESPN rapporte que 18 équipes NBA sont en fin de contrat avec leur diffuseur régional.

« Tout le monde préférait attendre, et voir, car c’est une grosse décision d’accepter moins (ou même aucun) revenu télé local et de faire confiance au processus », a expliqué Ishbia. « Mais j’espère que cela pourra servir de feuille de route à d’autres équipes NBA. »