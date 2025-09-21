Lonnie Walker IV considère Kendrick Nunn comme un pionnier

Il y a quelques jours, Shane Larkin vantait les mérites du basket en Europe, et le meneur de la Turquie encourageait les joueurs NBA à l'imiter pour vivre des moments uniques à la fois sur les plans culturel et sportif. Pour la deuxième année d'affilée, Lonnie Walker IV va évoluer en Europe, et le nouveau joueur du Maccabi Tel-Aviv tient à mettre en avant Kendrick Nunn, l'arrière du Panathinaikos.

“Tout a vraiment commencé grâce à Kendrick Nunn” estime l'ancien arrière des Spurs et des Lakers. “C’est l’un des pionniers pour les Américains qui se sentent plus à l’aise ou qui voient plus clairement la possibilité de venir ici. Il a montré que c’était possible. »

Walker et Nunn ont joué ensemble aux Lakers, et ils ont compris qu'en Europe, on pouvait conjuguer argent, temps de jeu et compétitivité. D'autres les ont imités comme Evan Fournier, Richaun Holmes et d'autres, et pour Walker, c'est le départ de Nunn en Grèce qui a servi de déclic.

“Quand vous avez un joueur comme lui, cela produit un peu un effet domino. Je suis arrivé juste après. Désormais, de plus en plus de joueurs américains franchissent le pas” poursuit Walker, avant d'expliquer qu'il sert désormais de relais pour des compatriotes. “J’essaie simplement de répondre du mieux possible à leurs questions, et de leur faire comprendre les différences entre la NBA et l’EuroLeague. »

Le tout en continuant de converser avec Nunn : « On discute encore de pas mal de choses. C’est un super gars. Je suis chanceux de l’avoir à mes côtés. »