Jimmy Butler assure qu’il progresse au basket grâce au padel

Année après année, le padel gagne en popularité, et cette semaine, c'est Jimmy Butler qui en assurait la promotion en Espagne dans le cadre du tournoi annuel organisé par Reserve Padel. Président d'honneur de ce tournoi doté d'un million de dollars, l'ailier des Warriors assure que sa pratique de ce sport est bénéfique pour son jeu.

« Je deviens meilleur au basket grâce à ça, et je le pense vraiment », a-t-il expliqué vendredi dans une interview accordée à l’émission Power Lunch de CNBC. « J’aime pratiquer différents sports pour me préparer à chaque saison à venir. Le padel en fait partie. C’est, je dirais, mon plus grand investissement : progresser au basket à travers tout ça. »

Dans 10 jours, Butler va vivre son premier “training camp” avec Golden State, et il détaille tout ce que lui apporte la pratique de ce sport de raquette. « Coordination œil-main, réflexes, capacité à pivoter quand la balle rebondit sur le mur, déplacements, condition physique… Tout cela peut m’aider sur un terrain de basket, j’en suis convaincu », assure-t-il.

A condition, évidemment, de ne pas se donner à fond puisque certains déplacements peuvent fragiliser les chevilles ou les cuisses et les mollets… « Je n'y vais pas à fond. Je joue, mais je ne cherche pas à exploser la balle ou courir partout. Mais j’aime faire semblant d’être un pro. J’aime penser que je serai bientôt numéro 1 mondial » ironise-t-il.