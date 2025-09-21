Blessé depuis novembre dernier, Cedric Coward est enfin à 100%

Bonne nouvelle pour les Grizzlies : Cedric Coward est à 100% de ses capacités et ne sera donc pas limité lors du « training camp » de Memphis. Il devrait donc être prêt pour le début de sa saison rookie.

Victime d'une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs, l'arrière (1m98, 22 ans) n'avait disputé que six matchs avec Washington State, la saison dernière, avant de se faire opérer. Ça n'avait pas empêché sa cote de monter, jusqu'à être choisi en 11e position par les Blazers, avant d'être immédiatement échangé vers les Grizzlies.

« Je me sens bien. Les entraînements qu'on fait actuellement, je m'y sens extrêmement bien » explique-t-il ainsi, avant d'évoquer ce retour à la compétition. « C'est la meilleure chose possible », continue-t-il. « Je n'ai pas participé à une vraie compétition depuis novembre … Maintenant, je peux faire tout ce que je veux, tous les jours. Je n'ai pas à me retenir. Personne ne me dit de faire une pause ou quoi que ce soit d'autre. Je peux lâcher les chevaux. C'est exactement ça. »

Le nouveau Desmond Bane ?

De quoi lui permettre de s'imposer rapidement dans le Tennessee, qui a échangé Desmond Bane vers le Magic ? Cedric Coward pense pouvoir reprendre le flambeau de l'arrière.

« Je suis un touche-à-tout, un couteau suisse, appelez ça comme vous voulez, mais je pense que je peux m'intégrer dans n'importe quelle équipe, et particulièrement chez les Grizzlies » disait-il lors de sa Draft. « Ils viennent de se séparer de Desmond Bane, qui est un sacré joueur, un excellent shooteur et un fort défenseur, et je pense pouvoir parfaitement remplir ce rôle. Je ne dis pas que je suis Desmond Bane, mais je vais travailler pour y arriver. »