Anthony Davis s’entraîne normalement

Habitué de l'infirmerie et des tables d'opération, Anthony Davis n'a disputé que neuf rencontres avec les Mavericks, et cet été, il s'est fait opérer de l’œil gauche pour soigner un décollement de la rétine, causé par « plusieurs coups reçus au visage » la saison dernière.
On se souvient ainsi, qu'en novembre 2024, l'ancien intérieur des Lakers avait dû consulter un ophtalmologue après avoir reçu un coup à l’œil gauche en plein match, ce qui avait provoqué un gonflement et des difficultés à le garder ouvert.
Deux mois et demi après l'opération, Anthony Davis a reçu le feu vert des médecins pour s'entraîner normalement et Marc Stein rapporte qu'il a participé à des oppositions à “cinq-contre-cinq”, mais il précise que ça ne signifie pas qu'il sera 100% prêt pour le camp d'entraînement.
Pour autant, il est important qu'Anthony Davis soit pleinement opérationnel pour créer des automatismes avec la pépite Cooper Flagg, en attendant le retour de Kyrie Irving.
|Anthony Davis
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|NOP
|64
|29
|51.6
|0.0
|75.1
|2.6
|5.6
|8.2
|1.0
|2.5
|1.2
|1.4
|1.8
|13.5
|2013-14 ☆
|NOP
|67
|35
|51.9
|22.2
|79.1
|3.1
|7.0
|10.0
|1.6
|3.0
|1.3
|1.6
|2.8
|20.8
|2014-15 ☆
|NOP
|68
|36
|53.5
|8.3
|80.5
|2.5
|7.7
|10.2
|2.2
|2.1
|1.5
|1.4
|2.9
|24.4
|2015-16 ☆
|NOP
|61
|36
|49.3
|32.4
|75.8
|2.1
|8.1
|10.3
|1.9
|2.4
|1.3
|2.0
|2.0
|24.3
|2016-17 ☆
|NOP
|75
|36
|50.5
|29.9
|80.2
|2.3
|9.5
|11.8
|2.1
|2.2
|1.3
|2.4
|2.2
|28.0
|2017-18 ☆
|NOP
|75
|36
|53.4
|34.0
|82.8
|2.5
|8.6
|11.1
|2.3
|2.1
|1.5
|2.2
|2.6
|28.1
|2018-19 ☆
|NOP
|56
|33
|51.7
|33.1
|79.4
|3.1
|8.9
|12.0
|3.9
|2.4
|1.6
|2.0
|2.4
|25.9
|2019-20 ☆
|LAL
|62
|34
|50.3
|33.0
|84.6
|2.3
|7.0
|9.3
|3.2
|2.5
|1.5
|2.5
|2.3
|26.1
|2020-21 ☆
|LAL
|36
|32
|49.1
|26.0
|73.8
|1.7
|6.2
|7.9
|3.1
|1.7
|1.2
|2.1
|1.6
|21.8
|2021-22
|LAL
|40
|35
|53.2
|18.6
|71.3
|2.6
|7.2
|9.8
|3.0
|2.4
|1.2
|2.0
|2.2
|23.2
|2022-23
|LAL
|56
|34
|56.3
|25.7
|78.4
|3.5
|9.1
|12.5
|2.6
|2.6
|1.1
|2.2
|2.0
|25.9
|2023-24 ☆
|LAL
|76
|36
|55.6
|27.1
|81.6
|3.1
|9.5
|12.6
|3.5
|2.3
|1.2
|2.1
|2.3
|24.7
|2024-25 * ☆
|All Teams
|51
|33
|51.6
|28.2
|77.5
|2.6
|8.9
|11.6
|3.5
|1.9
|1.2
|2.2
|2.2
|24.7
|2024-25 * ☆
|LAL
|42
|34
|52.8
|29.8
|78.8
|2.8
|9.0
|11.9
|3.4
|2.0
|1.3
|2.2
|2.1
|25.7
|2024-25 * ☆
|DAL
|9
|30
|46.1
|23.3
|68.8
|1.7
|8.4
|10.1
|4.4
|1.8
|0.6
|2.2
|2.2
|20.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.