Anthony Davis s’entraîne normalement

Habitué de l'infirmerie et des tables d'opération, Anthony Davis n'a disputé que neuf rencontres avec les Mavericks, et cet été, il s'est fait opérer de l’œil gauche pour soigner un décollement de la rétine, causé par « plusieurs coups reçus au visage » la saison dernière.

On se souvient ainsi, qu'en novembre 2024, l'ancien intérieur des Lakers avait dû consulter un ophtalmologue après avoir reçu un coup à l’œil gauche en plein match, ce qui avait provoqué un gonflement et des difficultés à le garder ouvert.

Deux mois et demi après l'opération, Anthony Davis a reçu le feu vert des médecins pour s'entraîner normalement et Marc Stein rapporte qu'il a participé à des oppositions à “cinq-contre-cinq”, mais il précise que ça ne signifie pas qu'il sera 100% prêt pour le camp d'entraînement.

Pour autant, il est important qu'Anthony Davis soit pleinement opérationnel pour créer des automatismes avec la pépite Cooper Flagg, en attendant le retour de Kyrie Irving.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 ☆ NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 ☆ NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 ☆ NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 ☆ NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 ☆ NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 ☆ NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 ☆ LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 ☆ LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 ☆ LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 * ☆ All Teams 51 33 51.6 28.2 77.5 2.6 8.9 11.6 3.5 1.9 1.2 2.2 2.2 24.7 2024-25 * ☆ LAL 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2024-25 * ☆ DAL 9 30 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.