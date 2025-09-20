Sandy Brondello, la coach du New York Liberty, va-t-elle suivre Tom Thibodeau ?

Tout va toujours très vite à New York. L'an passé, Sandy Brondello était au sommet de la WNBA avec le Liberty, pour le premier titre de l'histoire du club. Cette saison, l'équipe n'a finalement pas passé le premier tour…

Néanmoins, Breanna Stewart ne s'attendait pas à la dernière question de la conférence de presse suite à l'élimination face au Mercury. On lui a en effet demandé si Sandy Brondello devait rester sur le banc du club.

« Quoi ? » a répondu l'intérieure de New York, incrédule. « À tous ceux qui remettent en question Sandy, je tiens à dire que nous formons un groupe solide, que nous la soutenons et qu'elle nous soutient. La façon dont elle a géré la situation était incroyable. Cela n'a été facile pour personne, mais elle est venue chaque jour avec une attitude et un état d'esprit positifs afin de nous mettre dans les meilleures conditions possibles. »

La coach de 57 ans n'a pas été aidée par les multiples blessures qui ont pourri la saison de New York. Néanmoins, ses choix ont aussi interrogés, alors qu'elle utilisait des combinaisons qui ne semblaient pas fonctionner.

Marine Johannès illustre ainsi bien les tâtonnements de Sandy Brondello. Car alors que la Française jouait près de vingt minutes par rencontre pendant les 40 premiers matchs de la saison régulière, elle a été poussée au bout du banc sur les derniers matchs… avant de totalement disparaître lors des deux dernières rencontres de playoffs.

« Nous ne sommes pas une équipe qui pointe les autres du doigt » assure toutefois Breanna Stewart pour conclure la saison de son équipe. « Beaucoup d'entre nous auraient pu faire mieux cette saison, mais nous allons continuer à nous battre et à nous soutenir mutuellement chaque jour. C'est ce qui compte le plus. Nous soutenons Sandy. »