Kevin Durant a enfin retrouvé l’accès à ses Bitcoins…

Après avoir été perdu l'accès pendant des années à son compte Coinbase, Kevin Durant a enfin de nouveau accès à son porte-feuille de cryptomonnaies.

« Problème réglé. Compte complètement récupéré », a posté sur X/Twitter vendredi le patron de Coinbase, Brian Armstrong, en réponse à un message qui évoquait la mésaventure du nouvel ailier des Rockets.

We got this fixed. Account recovery complete! https://t.co/TWYFpQkXsb — Brian Armstrong (@brian_armstrong) September 19, 2025

Une valorisation multipliée par 180 !

Il y a quelques jours, lors d'une conférence organisée par CNBC, Kevin Durant et son agent Rich Kleiman avaient plaisanté sur le fait qu'ils n'avaient jamais réussi à reprendre la main sur leur compte Coinbase, bloqué depuis des années ! « C’est un processus qu’on n’a jamais réussi à débloquer », expliquait Rick Kleiman. « Mais comme le bitcoin ne cesse de grimper… Finalement, ça nous a plutôt arrangés ! »

Le plus cocasse, c'est que Kevin Durant a fait partie des premiers acheteurs de bitcoins sur Coinbase, et que lui et son agent ont même investi dans cette plateforme.

Lorsque Kevin Durant avait effectué ses premiers investissements dans les cryptomonnaies, le Bitcoin s'échangeait aux alentours des 650 dollars. Aujourd’hui, la valorisation a dépassé les 117 000 dollars.

Au-delà de l'anecdote, et alors qu'on ne sait pas combien Kevin Durant avait investi, la mésaventure rencontrée par l'ailier des Rockets a mis en lumière la piètre qualité du service client de Coinbase. Avant Kevin Durant, de nombreux utilisateurs se plaignaient déjà des difficultés à récupérer l’accès à leur compte ou à obtenir de l’aide.