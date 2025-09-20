Miroslav Raduljica entame une carrière de footballeur !

Avec ses 2m13 et 115 kg, Miroslav Raduljica était réputé pour ses écrans rugueux et ses bonnes mains près du cercle, et le voilà qui va entamer une nouvelle carrière comme footballeur ! À 36 ans, l'ancien intérieur des Wolves et de la Serbie vient de s'engager avec le FK Zeleznicar Indija, qui évolue en troisième division serbe.

Cette reconversion surprise est née du souhait, depuis toujours, du médaillé d'argent olympique de porter le maillot du club de son enfance, tandis que cette équipe cherchait un attaquant, et a décidé de lui donner sa chance. Le tout avec une dimension caritative puisqu'il reversera l'intégralité de son salaire à une association.

« Je suis heureux que nous soyons parvenus à un accord et j’ai hâte de faire partie du FK Železničar. Le plus important est que nous allons, ensemble, aider l’organisation humanitaire Serbes pour les Serbes, qui fait un travail formidable pour notre peuple », a déclaré Miroslav Raduljica sur le site du club.

Miroslav Raduljica sera éligible pour participer aux matchs de championnat et de coupe. Avec le numéro 21 sur le dos, il pourra débuter dès la semaine prochaine, à l’occasion de la 7e journée de la Ligue serbe de Voïvodine, lorsque le Železničar accueillera l’équipe de Sloga de Čonoplja.

« Les objectifs pour cette saison sont les plus élevés possible, et nous espérons voir bientôt Železničar en Première Ligue de Serbie. J’attends avec impatience le premier entraînement, la rencontre avec mes coéquipiers et je crois que nous organiserons ensemble de nombreuses autres actions humanitaires. J’ai eu un bref échange avec l’entraîneur Livaja. L’équipe avait besoin d’un attaquant après le départ de Nikola Komazec à l’étranger, et j’espère que mes performances aideront le club à accéder au rang professionnel », a déclaré Miroslav Raduljica.