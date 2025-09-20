Pour Derrick Rose, il n’y a pas que la taille qui compte…

Dix ans après, Derrick Rose était de retour aux Philippines cette semaine. L'occasion de se rendre à nouveau compte que les Philippins sont… de véritables fans de basket ! L'archipel est également réputé pour la taille moyenne de ses habitants, faisant du peuple philippin l'un des plus « petits » du monde.

Faut-il y voir un handicap pour le développement du basket et de stars locales ? Clairement pas pour l'ancien meneur de 36 ans, qui est la preuve vivante qu'on peut réussir, même en NBA. Enfin presque, puisqu'il mesure tout de même 1m91 ! En France, l'exemple parfait se nomme David Holston, qui brille depuis huit ans du côté du Dijon alors qu'il ne mesure qu'1m67. Mais en NBA aussi, il existe des cas similaires comme par exemple Yuki Kawamura (1m67) qui vient de s'engager… aux Bulls.

« Chacun trouvera sa voie. Il y a des joueurs de nos jours, comme Trae Young (1m85) qui ne sont pas très grands si l'on peut dire. Il y a des joueurs qui sont petits et qui peuvent y arriver » a-t-il déclaré. « Mais ça dépend aussi à quel point tu travailles dur, comment on s'y prend, et parfois la chance joue un rôle aussi. Donc il faut continuer à rêver, à croire en toi, d'être convaincu que tu vas y arriver. Et avec un peu de chance, ton rêve deviendra réalité ».

De la discipline… et un peu de folie aussi

Plus globalement, Derrick Rose a fait l'éloge de la confiance en soi, quel que soit le défi à relever, qu'il s'agisse d'un déficit de taille ou d'autre chose. Bien souvent, le challenge est avant tout mental, et là encore D-Rose est bien placé pour le savoir, lui qui a notamment dû traverser bien des épreuves, comme lorsqu'il a dû retrouver son meilleur niveau après de grosses blessures au genou.

Se frayer un chemin parmi la masse n'est pas la situation la plus évidente non plus quand on est jeune…

« Quelle que soit votre situation actuelle, je sais que c'est difficile, surtout lorsque vous débutez dans votre métier et que vous essayez de trouver votre voie. Vous essuyez peut-être beaucoup d'échecs parce que vous essayez de comprendre comment les choses fonctionnent. Mais en même temps, tout dépend de votre point de vue. Il faut passer par des moments difficiles au début. Vous ne pouvez pas précipiter les choses », a-t-il ajouté. « Je dirais : qu'est-ce que tu sacrifies ? À quoi renonces-tu ? Tu ne vas pas réaliser tes rêves simplement en marchant ou en faisant ce que tu sais faire. Vas-tu renoncer à faire la fête ? Vas-tu renoncer aux filles ? Vas-tu renoncer aux garçons ? Vous devez faire un grand pas pour réaliser vos rêves ».

Le regard extérieur ou les critiques peuvent également influer sur la motivation des plus jeunes et là aussi, Derrick Rose a donné sa parade : accepter. Accepter d'être différent et d'avoir des objectifs différents, même s'ils sont très élevés ou suscitent les moqueries.

« Tout le monde me regardait comme si j'étais fou. Mais vous devez vous habituer à ce que tout le monde vous regarde comme si vous étiez le fou de la famille. Mais dans votre esprit, vous savez quels sont vos rêves et où vous voulez aller… Faites des sacrifices, soyez discipliné et sachez que vous y arriverez », a-t-il poursuivi.« Il faut parfois être un peu fou pour réussir dans sa voie ou dans son métier, quel qu'il soit. »