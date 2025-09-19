ESPN promet de ne pas toucher à l’ADN de « Inside The NBA »

L'homme en charge des contenus sur ESPN, Burke Magnus, veut rassurer les fans de « Inside The NBA » : pas question de « jouer avec » le programme culte, qui va donc basculer de TNT à ESPN à partir de la saison 2025/26.

« [Les fans] vont avoir le show qu’ils aiment d’une façon très proche de celle qu’ils ont toujours connue », a-t-il confié à The Athletic. « C’est toujours produit à Atlanta, par les mêmes personnes qui le produisaient pour Turner. À part un logo sur le plateau, ça sera la même chose, et c’est exactement ce que nous voulons. »

Ernie Johnson, Charles Barkley, Kenny Smith et Shaquille O’Neal seront ainsi présents dès la soirée d’ouverture du 22 octobre pour l'avant-match, la mi-temps et l’après-match. « Quand ces gars seront lancés, nous les laisserons », insiste Burke Magnus. « Nous avons un peu plus de contraintes que Turner par rapport aux événements en direct, mais nous avons aussi plus de plateformes et de chaînes. Nous voulons le même résultat… »

« À part le logo, ce sera la même chose »

Mais est-ce que l'émission devra être raccourcie pour intégrer la grille de programmes d'ESPN ? Ou sera aussi longue que sur TNT ? « C’est notre objectif. Ce sera aussi proche que possible de ce que c’était. »

Néanmoins, la grille d’ESPN étant différente de celle de TNT, « Inside The NBA » fera une courte pause en début de saison, mais reviendra pour le Christmas Day et toutes les soirées de playoffs.

Depuis 35 ans, « Inside The NBA » est ainsi un pilier du basket US, avec Ernie Johnson à la présentation depuis 1990, rejoint ensuite par Kenny Smith (1998), Charles Barkley (2000) puis Shaquille O'Neal (2011), avec 21 Emmy Awards remportés. Et ESPN promet de préserver l’essence de l’émission : « À part le logo, ce sera la même chose. »

Les grands hommages du dernier All-Star Game n'étaient donc pas vraiment nécessaires…