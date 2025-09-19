La NCAA dément avoir déclaré inéligibles six joueurs pour… une centaine de dollars

La NCAA a pour réputation son intransigeance concernant son règlement, notamment financier. Celle-ci se confirmerait une nouvelle fois pour l'université de Wofford et son équipe de basket.

Selon le journaliste Jeff Goodman, spécialisé dans le sport universitaire, six joueurs ont été déclarés inéligibles par la NCAA, pour une affaire autour de frais de cantine. L'histoire a conduit l'université à se séparer de son coach Dwight Perry, qui avait pourtant emmené la fac de Caroline du Sud au tournoi NCAA la saison dernière après avoir remporté le tournoi de la Southern Conference. La NCAA a par la suite démenti avoir transmis la moindre sanction contre Wofford, rendant cette affaire plus nébuleuse encore.

Celle-ci débute quand plusieurs joueurs obtiennent la promesse de la part de Wofford d'obtenir un dortoir avec salle de bain intégrée, comme c'est l'usage chez les étudiants en fin de cycle universitaire. L'université s'est retrouvée dans l'incapacité de tenir cette promesse, ne pouvant fournir qu'un dortoir pour des étudiants dans leurs premières années, sans salle de bain privée aux six membres de l'équipe.

« Le coach Tysor Anderson (« associate head coach » de Dwight Perry, ndlr), qui a toujours veillé aux meilleurs intérêts des joueurs, leur a demandé s'ils voulaient conserver le dortoir qui leur avait été assigné ou s'ils souhaitaient louer un appartement en dehors du campus et le payer eux-mêmes » a expliqué l'avocat Mark Peper, qui représente les basketteurs , à Field of 68 et Jeff Goodman. « Ils ont choisi la deuxième solution, et Coach Anderson en a informé comme il se doit l'administration de l'université. »

Une question de frais de cantine

Quelques jours plus tard, il leur a été dit qu'ils devaient absolument rompre leur bail pour ne pas perdre leur inéligibilité, ce qu'ils ont fait le 3 septembre. Deux semaines plus tard, soit mercredi dernier, les joueurs ont appris leur inéligibilité pour avoir utilisé la cantine du campus, alors qu'ils ne vivaient plus en son sein.

Les joueurs n'avaient pas été informés de cette interdiction, et Mark Peper a assuré que les « avantages non autorisés » en jeu allaient « de 84 à 108 dollars » pour les six joueurs.

La NCAA a réagi à ces révélations en assurant sur X/Twitter qu'elles étaient « fausses », expliquant ne pas avoir « suspendu des étudiants-athlètes de cette école », et n'avoir engagé d'action contre « aucun membre du personnel de la section sportive de Wofford ». Ce que semble accréditer les propos de Mark Peper à la chaîne WYFF News, qui insiste en rappelant que cette infraction n'est ainsi pas en réalité vis à vis des textes de la NCAA. « Parce qu'ils vivaient en-dehors du campus, ils n'étaient soi-disant pas autorisés par le règlement de Wofford à obtenir de la nourriture fournie sur le campus. Cela n'a jamais été une faute des étudiants, c'est plutôt l'inverse en réalité, et c'est ce qui en ressortira à mesure que les éléments seront révélés. » L'université n'a par ailleurs pas communiqué sur cette inéligibilité de ses six joueurs.

Des règles propres à Wofford, et non à la NCAA ?

Dans le même temps, le 12 septembre, Wofford annonçait que Dwight Perry et Tysor Anderson « n'allaient plus entraîner l'équipe », sans en expliquer le motif. Parmi les six joueurs pénalisés, cinq avaient rejoint Wofford durant l'été suite à un transfert depuis une autre université.

« Suite à mon enquête cette semaine, rien n'indique qu'avant cette mauvaise communication autour des repas sur le campus, le coach Perry avait le moindre risque d'être viré de son poste d'entraîneur » a avancé l'avocat Mark Peper. « Je ne peux parler qu'au nom des joueurs que je répresente, mais ils ont exprimé, par écrit et lors de réunions avec les administrateurs de l'université, qu'ils étaient à Wofford pour jouer pour Dwight Perry. Et ils veulent jouer pour Coach Perry. »

Les six joueurs espèrent désormais que Wofford va revenir sur sa décision et redonner son poste à Dwight Perry et Tysor Anderson, tout en voyant leur éligibilité leur être redonnée. Selon quoi, ils ont 30 jours après l'annonce du licenciement de leur coach pour entrer sur le portail des transferts et rejoindre une autre université où ils seraient déclarés éligibles, comme le règlement NCAA le permet.

« Si Coach Perry n'est pas l'entraîneur d'ici demain ou lundi, mes joueurs ont tous les droits, et ils comptent bien les utiliser, d'explorer ce portail des transferts » confirme Mark Peper. Ce qui pourrait mettre en danger toute l'équipe de Wofford, qui ne compterait plus que neuf joueurs pour disputer la saison.

L'affaire est d'autant plus rocambolesque à la vue des montants en jeu, alors que dans le même temps, le NIL voit les contrats de droit d'image exploser et certains joueurs être désormais rémunérés plusieurs millions de dollars.