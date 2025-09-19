La Jordan Zion 4 relance le style « Vaudou »

La collection signature de Zion Williamson chez Jordan Brand continue de se chercher, la faute notamment au début de carrière en dents de scie du joueur qui a malmené son exposition, et le fait que sa chaussure ait opéré des changements radicaux chaque année au niveau du design.

Il y a quand même eu quelques bons coups, et le coloris « Voodoo » de la Zion 2, qui a notamment été reprise sur une Air Jordan 1 Low, en fait clairement partie. Jordan Brand a donc décidé de repartir sur la même idée pour le prochain coloris de la Jordan Zion 4 .

La tige en profite pour innover au niveau de sa composition avec ce qui ressemble à du toile de jute beige assortie de multiples agrafes noires, y compris sur la languette. Le logo du joueur se retrouve également sur la languette, brodé au noir, mais aussi sur le talon, en rouge. L'ensemble repose sur une semelle extérieure translucide beige.