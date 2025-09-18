Jalen Williams : “Pas besoin d’une flopée de vétérans pour gagner”

Avec une moyenne d'âge de 25,6 ans, le Thunder est la deuxième plus jeune équipe championne NBA de l'histoire de la ligue. Seuls les Blazers de Bill Walton, champions en 1977, étaient plus jeunes, et parmi les jeunes talents d'OKC, il y a Jalen Williams. A 24 ans, l'ailier a explosé la saison passée, avec en point d'orgue ses 40 points dans la victoire dans le Game 5. L'intéressé, comme son leader Shai Gilgeous-Alexander, se comporte comme un “vétéran”, et c'est pour cette raison qu'il assure qu'il n'y a pas besoin de vétérans pour remporter le titre.

« Je ne pense pas qu’il y ait besoin d'une flopée de vétérans pour gagner », confirme Williams à SLAM. « Je pense qu’ils sont évidemment utiles. Mais… j’ai appris à être un professionnel avant même de signer les papiers pour rejoindre le Thunder. Quand tu arrives là-bas, chaque ballon sur le chariot est orienté exactement dans le même sens ; on rentre nos maillots pour l’entraînement ; on ne porte pas de bijoux à l’entraînement. Tout ça m’a été inculqué depuis que je suis dans la franchise. Donc nous n’avons pas eu besoin que des vétérans nous apprennent comment faire les choses. On a mûri plus vite, parce que c’est l’environnement dans lequel on a évolué. »

Pour l'aider à “grandir”, il y a eu tout de même quelques vétérans précieux comme Mike Muscala ou Bismack Biyombo, ou même SGA, qui a trois ans de plus. Et ce n'est finalement que cette saison, pendant les Finals, que Williams a pris conscience que lui-même allait devenir un “vétéran” alors qu'il va attaquer sa 4e saison.

« La première fois que j’ai pensé que j’allais jouer longtemps en NBA, c’était probablement lors du Game 5 des Finals… Je n’avais jamais eu ce sentiment en NBA, jusqu’à ce match à 40 points », confie-t-il, avant d'évoquer ce besoin de rester dans sa bulle et de croire en son mode de fonctionnement. « Ne t’inquiète pas de ce que font les autres, car c’est à ce moment-là que tu te laisses distraire… On ne peut pas compter sur les faveurs des autres. Tu dois rester concentré sur toi-même et sur la route que tu empruntes. Aie confiance en ce que tu fais, et tout le reste se mettra en place comme il se doit. »