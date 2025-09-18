Le patron de la FFBB relativise l’Euro : « une déception, mais pas un échec »

Avec une sortie de route prématurée en huitièmes de finale, contre la 24e nation au classement FIBA, le bilan de l'EuroBasket de l'Equipe de France ne peut être que plutôt négatif. C'est aussi le sentiment du président de la Fédération française de Basket-Ball, Jean-Pierre Hunckler. Dans un entretien accordé à BeBasket, le dirigeant admet qu'il espérait mieux de l'équipe emmenée par Freddy Fauthoux. Mais il insiste aussi sur sa vision à long terme, alors que les Bleus évoluaient avec un nouveau sélectionneur et un effectif largement renouvelé.

Jean-Pierre Hunckler souligne le début de cycle de l'équipe nationale, après l'aboutissement des JO 2024 et le départ de plusieurs cadres, comme Nicolas Batum ou Nando de Colo, qui ont pris leur retraite internationale.

« Non, je ne le considère pas comme un échec » explique le président de la FFBB au sujet de cet Euro. « Une déception, oui, mais pas un échec. Cet EuroBasket était quand même important pour nous mais il faut désormais travailler en vue des prochaines fenêtres internationales. […] Mais si un titre ne se brade pas, une médaille ne se brade pas, ce championnat d’Europe relevait presque d’une préparation dans la course aux Jeux Olympiques. Je vous aurais dit la même chose si on avait terminé sur le podium. »

« Pas de digestion à avoir »

Loin du compte face à la Géorgie, l'Equipe de France aura montré au fil de l'été qu'elle n'était pas au niveau de l'élite européenne dans la compétition. L'Allemagne et son groupe quasi inchangé autour de Dennis Schröder et Franz Wagner, ou l'éclosion de la Turquie portée par Alperen Sengun ont offert un basket de très haut niveau, porté par deux équipes qui se connaissent par cœur ou presque.

« Il n’y a pas de digestion à avoir » assure Jean-Pierre Hunckler. « On savait que ce serait difficile parce qu’on est sur une reconstruction totale : nouveau staff, beaucoup de nouveaux joueurs. Je ne me cache pas derrière mais force est de constater qu’on n’a pas eu de chance car on a accumulé les blessures. Ça n’a pas simplifié les choses pour préparer le groupe dans une certaine sérénité. Tout le monde se cherchait un peu, staff et joueurs. »

Entre inexpérience et incapacité à s'adapter

La cascade d'absences a pesé lourd pour l'Equipe de France, encore plombée à Katowice par le forfait d'Alexandre Sarr à l'intérieur. Jean-Pierre Hunckler note toutefois certains défauts à gommer, l'inexpérience en premier, mais pas seulement.

« Quand vous êtes avec une équipe aussi jeune, vous avez le risque que l’implication ne soit pas toujours la même. Est-ce que les joueurs ont pensé que la Géorgie serait plus facile ? Quand on regarde notre parcours, on voit que l’on bat deux quarts-de-finaliste avec la Slovénie et la Pologne, mais qu’on perd contre Israël et la Géorgie, qui avaient le même style de jeu. Il y avait sûrement un problème d’adaptation, de rythme différent à prendre, qui fait que l’on n’a jamais vraiment pu revenir. »

Les Bleus vont désormais se projeter vers la prochaine Coupe du monde 2027 et ses qualifications qui débuteront le 28 novembre prochain contre la Belgique.

Le patron de la FFBB se méfie de ces fenêtres de qualifications, notamment celle de février avec une double confrontation contre la Hongrie où les joueurs évoluant en Euroleague pourraient ne pas être disponibles, en plus de ceux NBA. L'Equipe de France sera toujours emmenée par Freddy Fauthoux, qui avait mis son avenir à son poste dans la balance après l'élimination, a confirmé Jean-Pierre Hunckler.

Objectif L.A. 2028

« On a discuté mais on ne casse pas quelque chose au bout de six mois » a-t-il balayé. « Si le choix a été fait d’annoncer un nouveau staff aussi tôt, c’est qu’on voulait que le championnat d’Europe serve d’expérience, en plus d’avoir des résultats. Donc pourquoi casser ? Le nouveau coach aurait pris l’équipe quand ? Pour qualifier le groupe pour une Coupe du Monde qui sera beaucoup plus importante que l’Euro ?! L’objectif de cette équipe et de ce staff, c’est Los Angeles 2028. »

L'avenir du staff et la question de le densifier sera discutée lors de réunions d'ici la fin du mois de septembre et en octobre. D'ici là, Jean-Pierre Hunckler veut voir la partie pleine du verre et se projeter.

« Ça ne veut pas dire que je suis content et que tout va bien, mais il faut savoir prendre du recul, malgré la pression mise par les journalistes. Nous avons des jeunes qui sont très motivés, ce que j’ai vraiment apprécié, et ils ont appris beaucoup en l’espace de quinze jours. Ça laisse de l’espoir. »