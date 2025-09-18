Luka Doncic se souvient de l’avertissement de Kobe Bryant

C'était la spécialité de Kobe Bryant. Le « Black Mamba » adorait apprendre quelques mots dans la langue de ses adversaires, afin de les surprendre en faisant un peu de « trashtalking ». Et c'est aussi ce qu'il a fait à Luka Doncic, même s'il n'a jamais croisé le Slovène sur les terrains, qui est arrivé en NBA deux ans après sa retraite.

« On m'insultait dans ma langue. J'étais donc assez surpris. J'ai regardé d'où ça venait et j'ai vu que c'était Kobe. C'était un moment assez surréaliste que je n'oublierai jamais », a-t-il expliqué au Wall Street Journal, en évoquant le souvenir de sa première rencontre avec la légende des Lakers.

Le meneur de jeu des Lakers avait déjà évoqué ce moment il y a quelques années, expliquant avoir été surpris par le bon accent de Kobe Bryant, même s'il ne pouvait pas répéter ce qu'il lui avait dit.

Mais le regretté Hall of Famer ne s'était pas contenté de l'insulter. Luka Doncic révèle qu'il l'avait aussi prévenu…

« Je me souviens de notre première rencontre, avant le début de ma saison NBA. Il m'avait dit : ‘Fais attention, tu es européen. Ils vont s'en prendre à toi' » raconte-t-il. « Il avait raison. »

En NBA, il y a en effet toujours cette étiquette « soft » qui colle aux joueurs venus d'Europe. C'est donc un rituel presque immuable, pour les Européens, qui doivent montrer qu'ils supportent l'intensité physique de la ligue.

