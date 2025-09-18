Après la Air Jordan 5 « El Grito », c'est au tour de la Air Jordan 3 de célébrer la culture latine avec ce coloris « El Vuelo » qui rend hommage à l'indépendance du Mexique, déclarée le 28 septembre 1821.

Le modèle reprend ainsi les couleurs du drapeau mexicain avec une tige blanche assortie de finitions en rouge, sur les bases avant et arrière, et en vert au niveau du col. L'ensemble est complété par des touches dorées, sur les « Jumpman » présents sur la languette et le talon, ainsi que sur deux œillets.

À l'intérieur des languettes, le message « Más vale maña que fuerza » (Mieux vaut l'habileté que la force) ressort en vert sur fond blanc. La paire comporte aussi trois paires de lacets, en blanc, rouge et vert.

Disponible en exclusivité au Mexique depuis le 6 septembre, la Air Jordan 3 « El Vuelo » est annoncée pour le 20 septembre sur le sol nord-américain au prix de 230 dollars.

(Via SneakerNews)