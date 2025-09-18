Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Une Jordan Luka 4 « Hčerka » pour la fille de Luka Doncic

Publié le 18/09/2025 à 12:34 Twitter Facebook

Sneakers – Le nouveau coloris de la quatrième chaussure signature de Luka Doncic s'affiche ici en rose et blanc pour la petite Gabriela Doncic, qui fêtera ses deux ans en décembre prochain.

« Hčerka », soit « fille » en Slovène, tel est le nom que va porter le prochain coloris de la Jordan Luka 4. Le 1er décembre 2023, Luka Doncic est en effet devenu papa d'une petite Gabriela, et la promotion de sa quatrième chaussure signature était l'occasion pour lui de rappeler toute l'importance que sa fille a pris dans sa vie.

La Jordan Luka 4 « Hčerka » opte donc pour une tige aux différents tons de rose. Seul le logo du joueur ressort en noir sur la languette. La semelle intermédiaire blanche en Cushlon est également assorti d'un « Jumpman » en noir, tandis que le revêtement extérieur en caoutchouc complète l'ensemble d'un rose translucide.

La Jordan Luka 4 « Hčerka » est annoncée pour le 13 octobre aux Etats-Unis au prix de 135 dollars.

(Via SneakerNews)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes