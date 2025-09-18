« Hčerka », soit « fille » en Slovène, tel est le nom que va porter le prochain coloris de la Jordan Luka 4. Le 1er décembre 2023, Luka Doncic est en effet devenu papa d'une petite Gabriela, et la promotion de sa quatrième chaussure signature était l'occasion pour lui de rappeler toute l'importance que sa fille a pris dans sa vie.

La Jordan Luka 4 « Hčerka » opte donc pour une tige aux différents tons de rose. Seul le logo du joueur ressort en noir sur la languette. La semelle intermédiaire blanche en Cushlon est également assorti d'un « Jumpman » en noir, tandis que le revêtement extérieur en caoutchouc complète l'ensemble d'un rose translucide.

La Jordan Luka 4 « Hčerka » est annoncée pour le 13 octobre aux Etats-Unis au prix de 135 dollars.

(Via SneakerNews)