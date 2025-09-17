Le retour de la Air Jordan 5 « Tokyo » ?

La Air Jordan 5 fête ses 35 ans en grande pompe ! Jordan Brand avait déjà marqué le coup ce mois-ci en signant le grand retour du coloris « Fire Red », disponible en France depuis ce week-end. Mais la cinquième Air Jordan n'en a peut-être pas fini avec cette rentrée 2025 alors que se profile la sortie de la Air Jordan 5 « Tokyo ».

Le coloris avait été initialement lancé en 2011, lorsque Jordan Brand a ouvert ses premiers bureaux au sein de la capitale japonaise. Et le modèle avait été soigné pour l'occasion avec une tige en daim jaune vif assortie de finitions en noir, blanc et gris, pour faire ressortir le « Jumpman » sur la languette notamment. Autre spécificité, le « 23 » qui figure sur la partie latérale du talon.

La Air Jordan 5 « Tokyo » est annoncée pour le 27 septembre aux États-Unis au prix de 215 euros, en espérant qu'une commercialisation en Europe arrive dans la foulée…

(Via NiceKicks)