« Alien Dunk », une série animée développée avec Victor Wembanyama, arrive sur TF1

Vous reprendrez bien un peu de Victor Wembanyama ? TFOU, la case jeunesse du Groupe TF1, vient ainsi d'annoncer le développement de « Alien Dunk », une nouvelle série animée inspirée du joueur des Spurs.

Actuellement en développement, cette série de 26 épisodes de 22 minutes veut immerger les enfants de 6 à 10 ans « dans un monde mêlant aventure, action, humour et science-fiction ».

Le pitch ? « Et si la paix intergalactique se jouait… sur un terrain de basket ? Lorsque la corruption menace une compétition de Starball, Zarastra, une ex championne, mise tout sur Victor, jeune prodige terrien surnommé « L’Alien ». Victor accepte de concourir, recrute sa sœur Eve, puis brise les traditions en formant la première équipe inter-espèces : les Alien Dunk. Ensemble, ils devront s’entraîner, rassembler des alliés improbables pour affronter Vortax, tyran en devenir. Une aventure galactique où l’enjeu dépasse le sport : préserver la paix universelle… et découvrir qui l’on est vraiment, face à l’impossible. Forcés à vivre en vase clos dans le Hoopliner, leur vaisseau, chaque épisode mêlera sitcom, humour décalé et matchs aux enjeux intergalactiques. »

« Voir ma personnalité prendre vie par le biais de l’animation… »

TF1 voit la série animée comme un riche univers qui ne se limite d'ailleurs pas à la télévision puisque le groupe parle aussi de « webtoons, éditions, jeux vidéo et expériences interactives ». Des produits dérivés et des partenariats locaux sont également prévus afin de capitaliser sur le futur succès de la série diffusée sur TF1.

Afin de capturer l’essence du jeu de Victor Wembanyama, l’équipe de production a collaboré avec ce dernier lors de séances créatives dédiées, dont une session de motion capture afin de reproduire ses mouvements et sa posture.

« Je suis ravi de faire partie d’Alien Dunk. Voir ma personnalité prendre vie par le biais de l’animation est une expérience incroyable, unissant deux passions qui me sont chères : le basketball et l’espace. Le plus enthousiasmant est de concevoir un monde captivant qui plaira aux enfants, plein de divertissement, d’imagination et d’inspiration pour les jeunes fans du monde entier » a pour sa part réagi « Wemby ».

À noter par ailleurs que Victor Wembanyama, ou plutôt sa voix, apparait dans la dernière saison de Futurama.