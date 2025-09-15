Davantage de « role players » dans la future composition de l’Equipe de France ?

De passage sur le plateau de beIN Sports avant la finale de l'EuroBasket 2025 entre l'Allemagne et la Turquie, Freddy Fauthoux a répondu aux questions de Mary Patrux, Fred Weis, Rémi Reverchon et Jacques Monclar au sujet de la campagne des Bleus. Et forcément sur la déception de cette élimination en huitième de finale.

Le sélectionneur des Bleus, si volcanique comme joueur mais aussi en tant que coach à Bourg-en-Bresse, a-t-il trop contrôlé son tempérament, au point de se perdre ? Même s'il rappelle que « c'était une première » pour lui aussi, avec les limites que cela implique, il assure ne pas avoir eu ce sentiment, sauf peut-être contre la Géorgie.

Face à la maladresse de ses shooteurs, Freddy Fauthoux a préféré rassurer ses joueurs, afin de leur donner confiance, plutôt que de leur rentrer dedans alors que les choses tournaient déjà mal…

Plus de profils à la Jaylen Hoard ?

Désormais, il espère mettre en place de la continuité, en pouvant travailler notamment avec Victor Wembanyama et les autres joueurs NBA lors des fenêtres de qualification (Hongrie, Belgique, Finlande) pour la Coupe du monde 2027, qui auront notamment lieu début juillet 2026. Avant un deuxième tour prévu en août.

Quant au manque de hiérarchie et d'agressivité, il évoque une sélection avec des joueurs aux rôles mieux définis.

« J'ai aussi observé, et appris dans cet Euro à avoir plus de joueurs de rôle ou des joueurs très missionnés, qui savent pourquoi ils sont là. Cette année, on avait une équipe très homogène, avec des joueurs qui jouent beaucoup dans leurs équipes d'Euroleague, des néophytes en NBA. Et peut-être qu'il nous manquait cet aspect-là, d'avoir déjà des joueurs avec des rôles bien précis dans leurs clubs. Des joueurs qui n'ont pas forcément le talent des stars NBA ou des stars d'Euroleague. Ça, c'est quelque chose qui va être analysé. »

Avec un exemple en tête.

« Avec Jaylen Hoard cet été, j'ai senti qu'il avait ça à chaque fois, à chaque match. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir observer, travailler et peut-être conditionner pour les années à venir » a-t-il ainsi conclu.