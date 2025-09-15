La Harden Vol. 9 voit la vie en rose

La Harden Vol. 9 a été l'un des gros succès du début d'année 2025, et adidas entend bien prolonger cette hype autour de la 9e chaussure signature de James Harden pour la saison à venir. La marque aux trois bandes n'a pas chômé avec déjà neuf coloris disponibles en France. Le dixième est déjà connu, et ce sera un “Pink Lemonade” pour le moins original !

La tige est habillée de deux tons de rose, même chose pour la semelle avec les trois bandes remontant sur le talon, où figure également le logo du joueur. C'est par ailleurs la toute première Harden Vol. 9 composée avec une seule et même couleur, puisque même le coloris “Dynamo”, le seul orné d'une tige unie, entièrement orange, est assorti d'une touche de noir au niveau de la semelle.

Le compte à rebours a déjà commencé pour la sortie de la Harden Vol. 9 “Pink Lemonade” puisque Basket4Ballers annonce son arrivée sur le marché français pour ce samedi 20 septembre, au prix de 160 euros.