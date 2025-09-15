La Air Jordan 5 « Fire Red » de retour !

Les coloris emblématiques continuent de se succéder pour la Air Jordan 5 qui va bientôt ajouter le « Fire Red » à sa collection prévue cette année pour les 25 ans de la paire.

Ce coloris reprend l’association mythique de l'époque Jordan aux Bulls, avec une tige en cuir blanc assortie de finitions en rouge « Fire Red », sur la semelle, les lacets, les œillets, ainsi qu'une languette noire comme lors de sa première sortie. Le logo 23 rouge brodé sur le côté, la semelle extérieure translucide et le « Nike Air » présent sur le talon complètent l'ensemble. Le “Jumpman” figurant sur la languette ressort également en rouge.

Comme annoncé en juin, la Air Jordan Fired Red est disponible depuis ce week-end sur Basket4Ballers au prix de 210 euros. Attention, les stocks pour ce genre de modèles ont tendance à très vite s'écouler !