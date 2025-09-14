Dominique Malonga fière d’avoir progressé dans ses finitions près du cercle

Ce soir, Dominique Malonga va découvrir les playoffs WNBA avec le Seattle Storm. Face à des Las Vegas Aces invaincues depuis le 3 août, et leur superstar A'ja Wilson, le baptême du feu risque d'être compliqué.

Néanmoins, la jeune intérieure française savoure déjà sa découverte du monde outre-Atlantique.

« Mon efficacité au cercle » répond-elle à L'Equipe quand on lui demande dans quel domaine elle a le plus progressé. « Tout le monde sait que j'ai des bonnes mains, mais cette année, j'ai vraiment franchi un cap sur les finitions (55.1% de réussite au tir, soit le quatrième meilleur pourcentage de réussite de la Ligue). »

Pour cela, la 2e choix de la Draft 2025, derrière Paige Bueckers, mise sur sa vitesse.

« J'exploite aussi mieux mon côté athlétique : je suis toujours la première à traverser le terrain en sprintant. On m'a fait comprendre que je pouvais profiter de ma vitesse pour aller scorer en contre-attaque, ou bien attirer les défenses par mes courses et ressortir sur une coéquipière à 3-points » détaille-t-elle encore.

Néanmoins, sans abandonner totalement se qualités de vitesse, Dominique Malonga sait aussi qu'elle doit gagner en puissance pour faire face aux différentes intérieures de la WNBA.

« C'est une ligue très physique. Et vu ma position, je défends à chaque fois sur les joueuses les plus costaudes. Du coup, je suis à la muscu tous les jours. Vu ma morphologie, j'ai beaucoup de mal à prendre du poids. Mais je sens que je suis beaucoup plus gainée, dure, capable d'encaisser les impacts. Je dois être capable de mettre des coups, pas juste d'en recevoir (rires). »

Et des coups, elle va encore en recevoir la nuit prochain, à Las Vegas, à partir de 04h00 (heure française).