Dominique Malonga fière d’avoir progressé dans ses finitions près du cercle

Publié le 14/09/2025 à 19:05

Parmi les joueuses les plus adroites de WNBA, avec 55.1% de réussite, Dominique Malonga (7.7 points et 4.6 rebonds de moyenne en 14 minutes) est fière de son efficacité.

Dominique MalongaCe soir, Dominique Malonga va découvrir les playoffs WNBA avec le Seattle Storm. Face à des Las Vegas Aces invaincues depuis le 3 août, et leur superstar A'ja Wilson, le baptême du feu risque d'être compliqué.

Néanmoins, la jeune intérieure française savoure déjà sa découverte du monde outre-Atlantique.

« Mon efficacité au cercle » répond-elle à L'Equipe quand on lui demande dans quel domaine elle a le plus progressé. « Tout le monde sait que j'ai des bonnes mains, mais cette année, j'ai vraiment franchi un cap sur les finitions (55.1% de réussite au tir, soit le quatrième meilleur pourcentage de réussite de la Ligue). »

Pour cela, la 2e choix de la Draft 2025, derrière Paige Bueckers, mise sur sa vitesse.

« J'exploite aussi mieux mon côté athlétique : je suis toujours la première à traverser le terrain en sprintant. On m'a fait comprendre que je pouvais profiter de ma vitesse pour aller scorer en contre-attaque, ou bien attirer les défenses par mes courses et ressortir sur une coéquipière à 3-points » détaille-t-elle encore.

Néanmoins, sans abandonner totalement se qualités de vitesse, Dominique Malonga sait aussi qu'elle doit gagner en puissance pour faire face aux différentes intérieures de la WNBA.

« C'est une ligue très physique. Et vu ma position, je défends à chaque fois sur les joueuses les plus costaudes. Du coup, je suis à la muscu tous les jours. Vu ma morphologie, j'ai beaucoup de mal à prendre du poids. Mais je sens que je suis beaucoup plus gainée, dure, capable d'encaisser les impacts. Je dois être capable de mettre des coups, pas juste d'en recevoir (rires). »

Et des coups, elle va encore en recevoir la nuit prochain, à Las Vegas, à partir de 04h00 (heure française).

Par Dimitri Kucharczyk
