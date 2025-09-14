Programme du jour | La Turquie rêve d’un premier titre et Giannis d’une première médaille

Ce dimanche, clap de fin sur l'EuroBasket avec la petite finale à 16h00 sur beIN Sports 2 entre la Grèce et la Finlande. Deux formations qui s'appuient sur deux individualités exceptionnelles, Giannis Antetokounmpo et Lauri Markkanen. La motivation sera intacte dans chaque camp, avec un Giannis qui veut décrocher la première médaille de sa carrière, tandis que la Finlande veut valider son parcours historique.

À 20h00, place à la « grande finale » avec ce sublime Turquie – Allemagne, avec deux gros collectifs face à face. Une finale finalement logique puisque les deux formations sont invaincues dans cet Euro avec 8 victoires pour 0 défaite. Difficile de désigner un favori entre des Allemands qui visent le deuxième titre européen de leur histoire, et des Turcs qui n'ont jamais gagné une grande compétition. C'est à suivre en direct sur TMC et sur beIN Sports 2.

Mais ce dimanche, c'est aussi le début des playoffs WNBA, en « prime time » européen avec notamment le Game 1 entre les Lynx et les Valkyries à partir de 19h00. À 21h00, le Dream fait face au Fever.

Pour regarder les matchs de la Grande Ligue féminine, il faut par contre s'abonner au League Pass de la WNBA.

PROGRAMME COMPLET

EUROBASKET

16h00 | Grèce – Finlande (beIN Sports 2)

20h00 | Allemagne – Turquie (TMC, TF1+ et beIN Sports 2)

WNBA

19h00 | Minnesota Lynx – Golden State Valkyries

21h00 | Atlanta Dream – Indiana Fever

23h00 | Phoenix Mercury – New York Liberty

04h00 | New York Liberty – Seattle Storm