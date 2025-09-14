Matchs
La WNBA passe le cap des 3 millions de spectateurs en saison régulière

Publié le 14/09/2025 à 12:27
Publié le 14/09/2025 à 12:32
Modifié le 14/09/2025 à 13:52

Pour la première fois de son histoire, la WNBA a passé la barre des 3 millions de spectateurs sur une saison dans ses salles, avec un total de 3 140 000 spectateurs.

Les Golden State Valkyries en WNBAAlors que les playoffs WNBA débutent ce soir, la Grande Ligue féminine peut se féliciter de sa croissance. Ainsi, pour la première fois de son histoire, plus de 3 millions de personnes ont assisté à des matchs cette saison !

Le précédent record datait de la saison 2003, avec 2,36 millions de spectateurs. C'était l'époque où il y avait 16 équipes en WNBA, contre 13 aujourd'hui. Néanmoins, à l'époque, les franchises ne disputaient que 34 matchs par saison, contre 44 aujourd'hui. De quoi expliquer (en partie) le record.

Néanmoins, la WNBA a aussi battu son record de spectateurs par match (10 986), devant la saison 1998 (10 868), grâce notamment à l'arrivée dans le paysage des Golden State Valkyries de Janelle Salaün et Iliana Rupert, qui ont joué toutes leurs rencontres au Chase Center à guichets fermés, soit 18 064 fans présents par match.

En fond de classement, on retrouve les Washington Mystics (5 303 fans de moyenne) et l'Atlanta Dream (4 480). Et ce n'est pas forcément lié aux résultats de l'équipe, mais plutôt à la taille des salles.

Par Dimitri Kucharczyk
