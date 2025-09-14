Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

« The Lost Dream Team », l’histoire de la dernière équipe de Yougoslavie

Publié le 14/09/2025 à 8:45 Twitter Facebook

Le documentaire « The Lost Dream Team » de Jure Pavlovic revient sur le titre à l'EuroBasket 1991 de la Yougoslavie, dont la dislocation venait de débuter…

« The Lost Dream Team », le documentaire sur la dernière équipe de Yougoslavie« The Lost Dream Team », soit « La Dream Team perdue ». C'est le titre d'un documentaire de Jure Pavlovic qui sort actuellement dans les pays de l'ex-Yougoslavie, avant d'être distribué à l'international. Le film contient des témoignages de nombreuses légendes du basket de la région, notamment Toni Kukoc, Dino Radja, Velimir Perasovic, Vlade Divac, Jurij Zdovc ou bien encore Dusan Ivkovic.

Le but du documentaire est de raconter l'histoire de l'équipe nationale yougoslave de basket qui, en 1991, lors du Championnat d'Europe à Rome, a remporté la médaille d'or et est donc montée sur la plus haute marche du podium, en regardant le drapeau de son pays être hissé. Un pays qui avait cessé d'exister trois jours plus tôt…

En effet, la dislocation de la Yougoslavie est alors en marche, la Slovénie et la Croatie venant de déclarer leur indépendance. À l'intérieur de l'équipe, Serbes, Croates et Slovènes jouent ensemble pour la dernière fois, même si des tensions avaient déjà fissuré l'équipe, Drazen Petrovic et Stojko Vrankovic n'étant pas présent suite au geste de Vlade Divac, qui avait arraché un drapeau croate des mains d'un fan lors de la Coupe du monde 1990.

Pour Jure Pavlovic, il s'agit donc de raconter l'histoire d'un triomphe éclipsé par les troubles politiques, celle d'une superbe génération de basketteurs plongée au cœur d'un changement historique qui les dépasse.

Un documentaire à l'affiche dans les cinémas de l'ancienne Yougoslavie et qui devrait bientôt sortir en Europe et dans le monde entier. Et qui devrait compléter le très beau « Once Brothers », qui avait été produit par ESPN.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes