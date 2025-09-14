Obi Toppin espère que les Pacers sauront garder leur identité

À quoi ressemblera la saison 2025/26 des Pacers ? Après l'euphorie de la fin de saison dernière qui a tenu jusqu'au Game 7 des NBA Finals perdues face à Oklahoma City, le retour à la réalité risque d'être dur à encaisser.

Drafté en 2015, Myles Turner a rejoint Milwaukee après dix ans de bons et loyaux services. Meneur de jeu et leader de l'équipe, Tyrese Haliburton devrait quant à lui manquer l'intégralité de la saison après sa rupture du tendon d'Achille survenue dans les premières minutes du Game 7.

La mission de maintenir le même niveau de performance risque donc d'être délicate, ce qui n'empêche pas Obi Toppin de garder le moral. Pour lui, la clé réside surtout dans l'identité de jeu que les Pacers vont devoir continuer à développer pour essayer de garder le cap.

« Tyrese apporte tellement à l'équipe. Je ne dévoile rien de secret, tout le monde le sait. Donc c'est quelque chose que tout le monde doit faire dans l'équipe, faire attention aux petites choses en sachant ce qui nous manque et ce dont on a besoin, tout en continuer à jouer notre ‘Pacers Basketball'. On a construit cette identité et tout le monde y adhéré. Et c'est pour ça que nous avons connu autant de succès. Si on continue de faire ça, on sera toujours une grande équipe », a-t-il déclaré en marge de son camp de basket organisé au Gainbridge Fieldhouse.

Le couteau-suisse de la raquette

Obi Toppin a parfaitement incarné cette menace collective qui a su briller autour de Tyrese Haliburton, Pascal Siakam et Myles Turner. Le lieutenant de luxe de Rick Carlisle entend garder le même état d'esprit pour la saison à venir, qu'il doive jouer aux postes 4 ou 5, avec un profil qui a parfois fait déjouer les raquettes adverses, entre sa verticalité, sa mobilité et son adresse extérieure. « Je vais arriver avec la même mentalité. Peu importe où le coach me met, je serai prêt à jouer » promet-il ainsi.

Il a également eu un mot pour ceux qui vont œuvrer à compenser le départ de Myles Turner, que ce soit Isaiah Jackson et James Wiseman qui reviennent tous les deux de blessure, ou le nouvel arrivant Jay Huff, qui aura une belle carte à jouer après avoir été un joueur de rotation depuis son arrivée en NBA.

« Tous les grands qu'on a sont incroyables. Isaiah et James étaient là l'an dernier, donc ils connaissent notre façon de fonctionner. Ils sont à nos côtés depuis tellement longtemps. Et Jay Huff est un joueur très intelligent, et très bon au basket. Il fait le boulot, et il va tout assimiler très vite. Isaiah et James ont l'air affutés. J'ai aussi regardé comment ils s'entraînent, ces gars ont l'air vraiment bons. J'ai hâte que la saison démarre », a-t-il ajouté.

Encore deux semaines à patienter avant le début des choses sérieuses et la reprise du camp d'entraînement…

Obi Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 62 11 49.8 30.6 73.1 0.4 1.8 2.2 0.5 0.9 0.3 0.4 0.2 4.1 2021-22 NYK 72 17 53.1 30.8 75.8 1.0 2.8 3.7 1.1 1.4 0.3 0.8 0.5 9.0 2022-23 NYK 67 16 44.6 34.4 80.9 0.4 2.4 2.8 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 7.4 2023-24 IND 82 21 57.3 40.3 77.0 1.0 2.9 3.9 1.6 1.7 0.6 0.8 0.5 10.3 2024-25 IND 79 20 52.9 36.5 78.1 0.7 3.3 4.0 1.6 1.4 0.6 0.9 0.4 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.