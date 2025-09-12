Pour Rudy Gobert, la liberté de Victor Wembanyama est « rafraîchissante »

S'ils ont tous les deux fait l'impasse sur l'EuroBasket 2025, Rudy Gobert et Victor Wembanyama vont se retrouver la saison prochaine en NBA. Premier duel prévu le 1er décembre, à Minneapolis !

Dans le podcast « The Young Man and The Three », le pivot des Wolves a ainsi été interrogé sur ce qui l'enthousiasmait le plus chez son jeune compatriote.

« Probablement sa liberté » a-t-il répondu. « Il est libre sur le terrain et ce n'est pas quelque chose de facile. Évidemment, c'est un grand compétiteur et il a une palette technique unique mais, chaque match, il va faire quelque chose à laquelle on ne s'attend pas et qui va vous époustoufler. Parfois, il va tenter des trucs dingues et ça ne va pas fonctionner mais, parfois, ça marche et ça montre simplement qu'il prend du plaisir sur le terrain. »

D'abord « fan du jeu », Rudy Gobert explique ainsi adorer regarder jouer Nikola Jokic mais également les jeunes intérieurs de la nouvelle génération, comme Alperen Sengun ou Evan Mobley. Et bien sûr « Wemby ».

« C'est rafraîchissant de voir quelqu'un, avec tant de talent et qui est tant scruté, par tellement de gens, parce qu'il est si unique, prendre du plaisir et garder son esprit pur. Il reste pur et c'est la marque de qui il est, parce qu'il se concentre sur le fait de gagner et de s'amuser » conclut-il ainsi.