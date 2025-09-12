En WNBA, le tableau final des playoffs est enfin connu

Ce jeudi se jouait la dernière journée de la saison régulière en WNBA. Une soirée importante puisque beaucoup de choses pouvaient encore bouger.

Pour commencer, les Valkyries se rendaient dans le Minnesota pour y défier les Lynx. Une victoire pour Golden State permettait à l'équipe de Natalie Nakase de grimper à la sixième place et d'éviter justement les Lynx au premier tour. Toutefois, les coéquipières de Carla Leite ont raté leur début de match et se sont heurtées à une Napheesa Collier qui termine la partie avec 19 points à 8/10 au tir et 3/4 de loin, ce qui lui permet de devenir la deuxième joueuse de l'histoire de la WNBA à finir une saison en « 50-40-90 » après Elena Delle Donne en 2019.

Au classement, Golden State termine donc à la huitième place derrière le Storm (7e) et le Fever (6e).

Les Aces, dauphines des Lynx

Dans le haut de tableau, Las Vegas avait l'occasion de finir deuxième en cas de succès face aux Sparks, éliminées de la course aux playoffs depuis la qualification du Storm.

Pour cela, les Aces ont pu compter sur un nouveau double-double d'A'ja Wilson qui finit avec 23 points et 19 rebonds, mais surtout sur un coup de chaud à 3-points où les joueuses de Becky Hammon ont rentré 22 tirs derrière l'arc, un record en WNBA.

Ainsi, la franchise du Nevada remporte un seizième match de suite et termine la saison avec la deuxième plus longue série de victoires de l'histoire de la Ligue, ce qui lui permet de boucler cette campagne 2025 à la deuxième place pour défier le Storm au premier tour.

Le classement final

Minnesota Lynx (34-10) Las Vegas Aces (30-14) Atlanta Dream (30-14) Phoenix Mercury (27-17) New York Liberty (27-17) Indiana Fever (24-20) Seattle Storm (23-21) Golden State Valkyries (23-21) Los Angeles Sparks (21-23) Washington Mystics (16-28) Connecticut Sun (11-33) Chicago Sky (10-34) Dallas Wings (10-34)

Les affiches du premier tour