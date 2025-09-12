Matchs
La Sabrina 3 « Radiant » célèbre le retour de Sabrina Ionescu

Sneakers – La shooteuse du Liberty est de retour à point nommé après avoir passé un peu plus de deux semaines à l'infirmerie, la faute à une blessure à un orteil. La Sabrina 3 en profite pour terminer la saison régulière sur une bonne note avec la sortie en France de ce nouveau coloris.

Championnes WNBA la saison passées, les joueuses du New York Liberty devraient être en mesure de défendre leur titre lors des prochains playoffs après avoir terminé à la cinquième place.

Sortie juste avant le All-Star Game WNBA, la Nike Sabrina 3 va se préparer pour cet événement avec de nouveaux coloris en stock. Mais avant cela, c'est la version « Radiant » qui vient conclure la saison régulière 2025 pour la shooteuse Sabrina Ionescu, tout juste de retour d'une blessure à un orteil du pied gauche.

La paire se présente avec une partie orange au milieu, où figurent les câbles Flywire qui servent aussi d'œillets, et violet sur les extrémités. Le « Swoosh » sur l'empeigne et le logo de la shooteuse de New York apparaissent en noir. La semelle intermédiaire est pour sa part équipée de mousse Cushlon et d'un amorti « Zoom Air » sous l'avant du pied.

Comme annoncé, la Nike Sabrina 3 « Radiant » est disponible en France depuis ce matin sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.

Par Romain Davesne
