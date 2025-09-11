Ergin Ataman en pleine tactique psychologique avant d’affronter Giannis Antetokounmpo

Alors que Cedi Osman, touché au pied, est incertain pour la demi-finale de l'EuroBasket 2025 face à la Grèce, prévue demain, Ergin Ataman a un autre problème qui se présente à lui : Giannis Antetokounmpo.

Avec ses 29.8 points de moyenne (70% de réussite !) en 29 minutes depuis le début de la compétition, le « Greek Freak » est pour le moment un problème insoluble pour les adversaires. Alors, Ergin Ataman a fait du Ergin Ataman, en essayant d'utiliser la presse pour mettre la pression… sur les arbitres !

« Je tiens à souligner que Vassilis Spanoulis est non seulement doué sur le plan technique, mais aussi très intelligent sur le plan mental » a ainsi expliqué le sélectionneur turc. « J'ai souvent discuté avec lui par le passé, et je pense qu'il a étudié certaines de mes tactiques psychologiques, ou peut-être qu'il était déjà comme ça. Lors de la phase de groupes à Chypre, il a dit que Giannis obtenait très peu de lancers francs par rapport à Doncic, Sengun et Jokic, et contre la Lituanie, il a tiré 16 lancers francs… ».

L'élève et le maître ?

Pour Ergin Ataman, c'était bien évidemment calculé de la part de Vassilis Spanoulis, et « très malin ».

« J'ai surtout vu qu'il avait commis beaucoup de fautes offensives », a ainsi continué le technicien turc au sujet de son prochain adversaire. « On peut siffler une faute contre Giannis quand les adversaires le bousculent, mais je pense aussi que lorsqu'il pénètre dans la raquette, s'il y a une faute offensive, elle devrait être sifflée, car j'ai vu beaucoup, beaucoup de fautes offensives lors du match précédent. Voilà mon jeu psychologique ».

Pas de quoi surprendre Vassilis Spanoulis, qui s'attendait à des déclarations du genre de la part de son adversaire. Tous les leviers sont bons à utiliser à ce stade de la compétition.

« On s'y attendait de la part d'Ataman. C'est un grand coach et tenter de peser mentalement sur les autres, il fait ça depuis des années. Je ne le dis pas pour influencer qui que ce soit, je le dis parce que c'est la réalité. Asseyons-nous tous ensemble et regardons les matchs pour voir toutes les fautes que Giannis n'obtient pas, toutes les fautes antisportives qui sont commises contre lui et qui ne sont pas sifflées, et combien de fautes offensives il fait… »

Évidemment, pour le sélectionneur grec, les arbitres ne sifflent au contraire pas assez de fautes pour son joueur.