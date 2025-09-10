Gros imbroglio autour de la « lettre » de LeBron James en Chine

L'initiative semblait assez étonnante de la part de LeBron James. Le Quotidien du peuple, le journal officiel du Comité central du Parti communiste chinois, avait ainsi publié une « tribune » de la superstar des Lakers.

Son titre ? « Le basket est un pont qui nous relie les uns aux autres ». On pouvait notamment y lire que « c'est la 15e fois que j'organise une tournée en Chine. À chaque fois que je viens ici, ma famille et moi sommes chaleureusement accueillis. L'enthousiasme et la gentillesse de mes amis chinois me touchent profondément, et tout ce que je peux faire, c'est donner le meilleur de moi-même à chaque match pour leur exprimer ma gratitude » ou encore « qu'en voyant tant de jeunes Chinois passionnés par le basket, j'espère pouvoir contribuer au développement du basket chinois. » Les articles publiés dans Le Quotidien du peuple ayant l'habitude de révéler les orientations et les directives du pouvoir en place, la publication du texte du meilleur marqueur de l'histoire de la NBA était clairement un signe que les relations avec la Chine s'étaient bien réchauffées.

Sauf que d'après les informations de The Athletic, LeBron James n'a pas envoyé de « lettre » au journal chinois…

Un mélange de déclarations issues de son voyage avec Nike

En fait, ce dernier aurait mixé un ensemble de déclarations que le « King » a prononcées devant la presse du pays, lors de son voyage récent dans l'Empire du milieu organisé par Nike, laissant penser à un texte uni.

LeBron James ne s'était pas rendu en Chine depuis 2019. À l'époque, il avait été pris, avec les Lakers, au cœur de la crise diplomatico-sportive qui avait suivi le tweet de Daryl Morey. En utilisant ses mots, Le Quotidien du peuple voulait clairement marquer la réconciliation avec la Grande Ligue alors que, dans un mois, la Venetian Arena de Macao accueillera d'ailleurs deux matchs de présaison entre les Nets et les Suns.

Reste à voir comment le joueur de Los Angeles, son camp et la NBA vont réagir à cette manipulation. Vont-ils laisser passer pour ne pas relancer la brouille avec la Chine, qui a déjà coûté très cher à la Grande Ligue ?

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.