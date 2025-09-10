Victor Wembanyama recrute… les nouveaux Ultras des Spurs !

Après le fameux « Wall » des Clippers à l'Intuit Dome, place aux Ultras des Spurs au Frost Bank Center ? Ce dimanche, à San Antonio, il sera en effet possible de passer un essai pour intégrer… la nouvelle section de « superfans » de la franchise texane.
À l'initiative de ce nouveau projet, et inspiré par ce qu'il connaît de l'univers du football ou du basket sur le sol européen : Victor Wembanyama. Qui passera carrément saluer les participants, le jour de cette audition spéciale.
« C'était une idée, c'est maintenant un projet » explique le Français. « Si ce groupe d'Ultras atteint son plein potentiel… Je n'ai aucun doute que ça nous aidera à gagner des matchs. Je veux dire… Il y a 41 matchs à domicile et autant d'occasions pour eux de nous pousser dans le quatrième quart-temps. De nous donner une énergie supplémentaire, de nous offrir un second souffle pouvant nous porter à la victoire. »
Concrètement, les supporters retenus pour rejoindre le groupe des « Ultras Spurs » – dont le nom sera déterminé ultérieurement – auront pour mission de chanter sans interruption, tambours et drapeaux à l’appui.
Au-delà de faire preuve d'énergie, de respect et de passion, il faudra également débourser 999 dollars (donnant accès à des privilèges) et s'assurer d'assister à au moins 75% des rencontres à domicile.
|Victor Wembanyama
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|SAN
|71
|30
|46.5
|32.5
|79.6
|2.3
|8.4
|10.6
|3.9
|2.2
|1.2
|3.7
|3.6
|21.4
|2024-25 ☆
|SAN
|46
|33
|47.6
|35.2
|83.6
|1.8
|9.2
|11.0
|3.7
|2.3
|1.1
|3.2
|3.8
|24.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.