Victor Wembanyama recrute… les nouveaux Ultras des Spurs !

Après le fameux « Wall » des Clippers à l'Intuit Dome, place aux Ultras des Spurs au Frost Bank Center ? Ce dimanche, à San Antonio, il sera en effet possible de passer un essai pour intégrer… la nouvelle section de « superfans » de la franchise texane.

À l'initiative de ce nouveau projet, et inspiré par ce qu'il connaît de l'univers du football ou du basket sur le sol européen : Victor Wembanyama. Qui passera carrément saluer les participants, le jour de cette audition spéciale.

« C'était une idée, c'est maintenant un projet » explique le Français. « Si ce groupe d'Ultras atteint son plein potentiel… Je n'ai aucun doute que ça nous aidera à gagner des matchs. Je veux dire… Il y a 41 matchs à domicile et autant d'occasions pour eux de nous pousser dans le quatrième quart-temps. De nous donner une énergie supplémentaire, de nous offrir un second souffle pouvant nous porter à la victoire. »

Concrètement, les supporters retenus pour rejoindre le groupe des « Ultras Spurs » – dont le nom sera déterminé ultérieurement – auront pour mission de chanter sans interruption, tambours et drapeaux à l’appui.

Au-delà de faire preuve d'énergie, de respect et de passion, il faudra également débourser 999 dollars (donnant accès à des privilèges) et s'assurer d'assister à au moins 75% des rencontres à domicile.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.