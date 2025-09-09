Roman Sorkin a attiré l’attention de quelques franchises NBA

L'EuroBasket peut servir d'audition pour les franchises NBA, et c'est peut-être ce qui est arrivé à Roman Sorkin.

Avec ses 16.5 points et 6.0 rebonds par match, à 51.4% de réussite au tir, l'intérieur de l'équipe d'Israël a ainsi réussi un bon tournoi, affichant ses qualités de finisseur sur le pick-and-roll. Face à l'Islande ou la Grèce, le joueur de 2m08 a aussi montré qu'il pouvait écarter le jeu, même s'il n'a finalement tourné qu'à 32% de loin.

Selon Ian Begley, de SNY, ça lui a en tout cas permis d'attirer l'attention des Blazers, des Knicks et du Heat.

À Portland, l'actuel pivot du Maccabi Tel Aviv retrouverait son compatriote Deni Avdija. Sauf que même après le départ de Deandre Ayton, les Blazers ont déjà une surcharge d'intérieurs, avec Donovan Clingan, Robert Williams III, Yang Hansen ou encore Duop Reath. Et il semble difficile d'imaginer Portland en ajouter un autre…

Du côté de New York et de Miami, on recherche un 15e joueur sous contrat et Roman Sorkin peut être une solution pas trop onéreuse. Même si, à 29 ans, l'intéressé n'a peut-être pas envie de s'installer au bout du banc en NBA.