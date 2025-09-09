Sergio Scariolo reçoit la plus haute distinction sportive en Espagne

Certes, Sergio Scariolo n'a pas réussi à faire sortir l'Espagne des poules lors de cet EuroBasket 2025, mais il ne faut pas oublier la réussite du technicien italien à la tête de la Roja pendant 15 ans.

D'ailleurs, le gouvernement espagnol, sur proposition de la ministre de l'Éducation, de la Formation professionnelle et des Sports, Pilar Alegría, vient d'approuver l'attribution à l'entraîneur du Real Madrid de la plus haute distinction décernée dans le domaine du sport, en reconnaissance de son travail à la tête de l'équipe nationale, à savoir la Grand-Croix de l'Ordre royal du mérite sportif.

Pour rappel, Sergio Scariolo est l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la sélection espagnole, avec huit médailles : cinq d'or (Coupe du monde 2019, EuroBasket 2009, EuroBasket 2011, EuroBasket 2015 et EuroBasket 2022), une d'argent (Jeux olympiques de Londres 2012) et deux de bronze (Jeux Olympiques de Rio 2016 et EuroBasket 2017).