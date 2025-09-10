Giannis Antetokounmpo réalise un Eurobasket 2025 exceptionnel et continue de multiplier les exploits. Après avoir frôlé le triple-double pour éliminer l'Espagne lors du dernier match de la phase de groupe, puis être venu à bout d'Israël en huitième de finale avec une sortie à 37 points, le « Greek Freak » a remis ça hier face à la Lituanie. Auteur de 29 points, 6 rebonds et 4 interceptions, il a une nouvelle fois été le fer de lance de la nation hellène, victorieuse 87 à 76.

La superstar des Bucks a ainsi confirmé qu'il pouvait être tout aussi dominant dans le basket FIBA qu'en NBA, avec son impact physique, sa mobilité, et aussi sa vision de jeu. La Giannis Freak 7 en profite pour se retrouver dans la lumière et ce coloris « Spotlight » tombe à point nommé.

La tige de sa septième chaussure signature, habillée de plusieurs couches de beige est ici accompagnée de finitions en vert fluo, ressortant principalement sur la languette et le col. Qui sait, c'est peut-être ce coloris que Giannis Antetokounmpo portera pour la demi-finale face à la Turquie vendredi !

La Giannis Freak 7 « Spotlight » est annoncée pour le 12 septembre au prix de 115 dollars.

(Via NiceKicks)