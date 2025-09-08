Télévision : encore 500 000 téléspectateurs présents devant France – Géorgie

L’Équipe de France sur les antennes du groupe TF1, c'est fini pour cette année. Éliminés en huitième de finale par la Géorgie, les Bleus quittent donc les antennes de TMC et TFX sur un dernier joli score d'audience.

Encore une fois, Guerschon Yabusele et ses coéquipiers ont ainsi attiré 500 000 téléspectateurs de moyenne sur TMC, pour cette rencontre de début de dimanche après-midi.

Avec Grégoire Margotton (ou David Cozette) et Nicolas Batum aux commentaires, le groupe TF1 se félicite surtout des belles performances des matchs de la France sur certaines cibles, notamment les jeunes et les hommes.

Le match face à la Géorgie a ainsi été suivi par 10% des téléspectateurs âgés de 25 à 49 ans, par 11% des téléspectateurs âgés de 15 à 34 ans et 14% des téléspectateurs hommes âgés de 25 à 49 ans.

Crédit photo : FIBA