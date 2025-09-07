Jordan Clarkson impatient de sentir l’énergie du Madison Square Garden

Jordan Clarkson était à Wimbledon, en train de regarder un match de Carlos Alcaraz, quand son agent, Rich Paul, lui a demandé où il souhaitait évoluer la saison prochaine, alors qu'il venait d'être coupé par le Jazz.

« J'ai répondu que je voulais aller à New York » assure-t-il dans le podcast de Jalen Brunson et Josh Hart. Son agent a alors contacté les Knicks. « Et tout est arrivé en deux minutes. Après, j'étais un joueur des Knicks. »

Mais pourquoi avoir décidé de rejoindre New York, au minimum ?

« Pour la salle, en premier lieu » explique Jordan Clarkson. « Pour sentir l'énergie des fans. En sachant qu'ils vous font savoir lorsque vous jouez comme de la merde. Mais quand vous jouez bien, ce n'est que de l'amour. Au final, je veux simplement ressentir l'énergie (du Madison Square Garden). Et jouer avec vous. »

Car même s'ils se sont séparés de Tom Thibodeau, remplacé par Mike Brown sur le banc, les Knicks ont conservé leur noyau dur, ajoutant donc Jordan Clarkson mais également Guerschon Yabusele pour densifier leur rotation.

« Vous avez réussi de grandes choses » explique l'arrière de 33 ans, qui avait discuté d'une association avec Jalen Brunson, il y a déjà quelque temps. « Je veux simplement venir ici et améliorer ce que vous avez déjà accompli. »

Soit aller jusqu'en Finals, puisque New York s'est arrêté au stade de la finale de conférence cette saison.

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25 44.8 31.4 82.9 0.9 2.3 3.2 3.5 1.8 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 * All Teams 81 23 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2017-18 * LAL 53 24 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.5 2017-18 * CLE 28 23 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2018-19 CLE 81 27 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 * All Teams 71 24 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.6 1.4 0.2 15.2 2019-20 * UTH 42 25 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 * CLE 29 23 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2020-21 UTH 68 27 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.1 18.4 2021-22 UTH 79 27 41.9 31.8 82.8 0.8 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 33 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.0 0.2 20.8 2023-24 UTH 55 31 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 2024-25 UTH 37 26 40.8 36.2 79.7 0.7 2.5 3.2 3.7 1.4 0.8 2.3 0.2 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.