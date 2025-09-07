La Pologne évite le piège tendu par la Bosnie-Herzégovine

Quasiment trois quart-temps. C'est le temps qu'il a fallu à la Pologne pour passer devant au score lors de son huitième de finale face à la Bosnie-Herzégovine. Pendant longtemps, Jusuf Nurkic et sa troupe ont ainsi fait la course en tête, prenant jusqu'à 11 points d'avance (15-4) dès le milieu du premier quart-temps.

Particulièrement agressifs et tenaces sur Jordan Loyd et Mateusz Ponitka, les Bosniens ont ainsi réussi à enrayer les deux réacteurs du jeu adverse… au moins en premier quart-temps.

Ensuite, le naturalisé a tout de même pris le match à son compte, en inscrivant 14 de ses 28 points dans le deuxième quart-temps pour ramener son équipe. Heureusement pour la Bosnie-Herzégovine, John Roberson faisait lui aussi des miracles en un-contre-un, pour permettre à son équipe de rester en tête (44-40) à la mi-temps.

L'orage était-il passé pour Jusuf Nurkic (20 points, 7 rebonds) ? En tout cas, la Bosnie a réussi à rester encore de longues minutes en tête, même si les assauts se faisaient de plus en plus pressants…

Et John Roberson se blesse…

L'activité du capitaine Mateusz Ponitka (19 points, 11 rebonds, 3 interceptions, 2 contres) a tout de même permis de faire basculer la Pologne en tête pour la première fois du match en fin de troisième quart-temps. Côté bosnien, la fatigue commençait clairement à se faire sentir, avec une défense moins solide et des rebonds moins contestés.

Le dernier coup de massue arriva derrière la cuisse de John Roberson, qui devait quitter le terrain après s'être fait mal tout seul. Dépité, l'Américain de naissance était obligé de laisser ses partenaires tête basse.

Il n'y avait encore que quatre points d'écart (70-66) à six minutes de la fin mais, sans son moteur offensif, la Bosnie-Herzégovine n'arriva finalement jamais à démarrer un run offensif susceptible de faire de nouveau bousculer la rencontre. La Pologne s'impose donc (80-72) et retrouvera la Turquie en quart de finale de cet EuroBasket.