LeBron James au Hall Of Fame : une première dans l’histoire !

Alors qu'ils sont toujours en activité à 40 ans, LeBron James et Chris Paul ont fait leur entrée cette nuit au Hall Of Fame, et c'est une première dans l'histoire du Panthéon du basket !

Immortalisés avec la célèbre veste orange, les deux potes ne sont toutefois pas entrés à titre individuel, puisqu'ils ont été intronisés comme membre de la « Redeem Team ».

Après plusieurs échecs marquants, la Fédération américaine avait décidé d'envoyer la grosse armada avec le duo Paul-LeBron donc, mais aussi Dwyane Wade, Chris Bosh, Jason Kidd et même Kobe Bryant. Décédé en 2020, l'ombre de Kobe planait sur cette cérémonie, et LeBron lui a rendu hommage pour son impact sur cette équipe vainqueur des Jeux olympiques 2008 à Pekin.

Rendre fier Kobe

« Je pense qu’il était juste le chaînon manquant dont nous avions besoin pour retrouver cette domination avec Team USA. Il a apporté un vrai sérieux à l’équipe. Il nous a forcés à rester concentrés, et une fois qu’il s’est engagé, on savait qu’on ne pouvait pas faire les choses à moitié » explique LeBron James. « Kobe ne l'aurait pas accepté. Alors ça nous a poussés, moi, CP, D-Wade, Melo… à nous engager encore plus, parce qu’on voulait lui montrer qu’on pouvait atteindre ce niveau-là aussi. »

À l'époque, Kobe va avoir 30 ans. Il a déjà trois titres en poche, mais il sort d'une finale perdue face aux Celtics. Il y a de la revanche dans l'air… « C’était un honneur d’être sur le terrain avec lui. J’avais 23 ans, et lui avait déjà gagné des titres » se souvient LeBron. « Il y avait des paliers que je voulais atteindre. Je crois que D-Wade en avait déjà gagné un aussi. Donc, on voulait juste arriver à son niveau et le rendre fier. Et à la fin de ce parcours, quand on a brandi la médaille d’or sur le podium, on l’a assurément rendu fier. »

Dwyane Wade se souvient des entraînements…

À ses côtés, Dwyane Wade se souvient des entraînements de cette « Redeem Team ».

« C’était sans pitié ! Coach K formait des équipes incroyables : LeBron, Kobe, Melo, Dwight… Et moi j’étais avec Chris, Deron Williams, Chris (Bosh), Tayshaun, Boozer… Nous, les gars du banc, on savait que quand on entrait en jeu, il fallait maintenir le niveau. La compétition était féroce chaque jour » raconte Dwyane Wade. « On avait ce petit meneur teigneux (Chris Paul) qui explosait à ce moment-là aussi. Il venait de finir deuxième du vote du MVP. Donc il était prêt. C’était exactement ce qu’on avait besoin. On était tous ultra-compétitifs. Bien sûr, on était dans la même équipe, mais dès qu’on changeait de maillot à l’entraînement, c’était : ‘On y va !' »