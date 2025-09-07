Dans une ambiance dingue, les Lynx repoussent les Valkyries

Déjà assuré de finir à la première place, Minnesota ne prend pas sa fin de saison régulière à la légère, et l'a rappelé cette nuit en allant chercher une 33e victoire sur le parquet des Valkyries au terme d'un rude combat, disputé devant 18 604 spectateurs, nouveau record en WNBA.

Les 15 points chacune du trio Salaün-Rupert-Charles n'ont pas suffi pour faire vaciller les Lynx, qui ont pu compter sur un nouveau record en carrière de Natisha Hiedeman (24 points) pour accompagner Napheesa Collier jusqu'à la victoire.

Golden State a longtemps cru tenir le bon bout, après avoir globalement pris le meilleur en première mi-temps (41-36). Iliana Rupert et Janelle Salaün faisaient leur part du boulot en alimentant la marque pour porter le score à 52-45, moment où tout a basculé !

Un 16-0 fatal

Napheesa Collier a inscrit un 3-points qui a lancé une folle série, un 16-0 passé en moins de trois minutes ! Une séquence marquée par deux décisions arbitrales qui ont fait très mal aux troupes de Natalie Nakase, lorsque Natisha Hiedeman a bénéficié de trois lancers pour une faute flagrante de Veronica Burton derrière l'arc, puis une sortie de balle finalement attribuée à Carla Leite et sanctionnée par deux nouveaux paniers à 3-points de Natisha Hiedeman (52-61).

En difficulté, Golden State n'a pas lâché pour autant, à l'image des 3-points d'Iliana Rupert et de l'impressionnant final d'une Veronica Burton alors déchaînée !

Si bien qu'à 45 secondes de la fin, son drive kamikaze conclu par un 2+1 a ramené les Valkyries à deux points (72-74) ! Avec toucher, Napheesa Collier a inscrit deux points qui ont desserré l'étau autour des Lynx, qui ont ensuite profité de l'approximation de Kaila Charles afin de laisser Kayla McBride finir le boulot.