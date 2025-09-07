Leïla Lacan fait tomber le Mercury !

Le Connecticut Sun joue sa fin de saison à fond ! Samedi soir, c'est Phoenix qui s'est retrouvé pris au piège, la faute au boulot de Marina Mabrey (23 points) et Tina Charles (22 points) mais aussi à la fin de match parfaite de Leïla Lacan ! À l'arrivée, malgré la nouvelle grosse prestation d'Alyssa Thomas, le Mercury s'est incliné (87-84) et perd du terrain dans la course au Top 3 à deux matchs de la fin de la saison régulière !

Connecticut a bien lancé son match en s'appuyant sur ses forces, entre l'impact d'une Tina Charles à l'intérieure et l'adresse de Marina Mabrey, sans oublier les 3-points de Leïla Lacan puis Saniya Rivers au buzzer du premier quart-temps (26-18). Après le bon passage de Monique Akoa Makani, le collectif de Phoenix a su se déployer autour d'Alyssa Thomas afin de reprendre les devants. Les 3-points de Sami Whitcomb, Kathryn Westbeld et DeWanna Bonner par deux fois ont ainsi replacé le Mercury en tête à la pause (47-50).

Une adaptation éclair

La paire Cooper-Thomas a ensuite permis à Phoenix de faire la course en tête au retour des vestiaires, jusqu'à ce que Marina Mabrey ne reprenne la main, entre ses deux paniers dont un 2+1 et son service pour Aaliyah Edwards (64-63).

La bataille a fait rage jusqu'au bout, et l'issue semblait indécise, surtout suite au dernier coup de pression porté par le trio Cooper-Thomas-Sabally, conclu par le 3-points dans le corner de Sami Whitcomb pour faire repasser le Mercury en tête (80-81).

La suite ? C'est le sang-froid de Leïla Lacan qui a œuvré, avec un drive salvateur, un précieux rebond défensif, deux lancers de plus, puis encore un 2/2 pour répondre au 3-points de Satou Sabally et sceller la victoire du Sun 87-84 après un dernier échec de Kahleah Copper à 3-points !

Arrivée après l'Euro, la rookie française n'en finit plus d'impressionner et va pouvoir profiter de cette fin de saison encourageante du Sun pendant encore deux matchs, à Atlanta demain puis mercredi à la maison, toujours face au Dream. Attention à Phoenix qui va jouer encore deux mal classés pour finir la saison régulière, Los Angeles mardi puis à Dallas jeudi.