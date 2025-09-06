Timothé Luwawu-Cabarrot, le bon soldat

Ce n'est pas le premier nom que les supporters des Bleus couchent sur une liste de 12 joueurs avant d'attaquer une grande compétition internationale, et pourtant Timothé Luwawu-Cabarrot démontre encore à l'Euro combien il est indispensable. Comme un Charles Kahudi avant lui, “TLC” est le soldat rêvé pour n'importe quel coach, et il l'avait démontré à Tokyo en 2021 puis à Berlin en 2022.

“C'est le rôle qui m'a été donné et c'est le rôle que j'ai accepté” confirme-t-il. “C'est ce que j'avais dit à Freddy, avant même que la campagne commence, Peu importe ce dont tu as besoin de moi, je le ferai… Avec tout mon cœur et à 100% donc. Peu importe ce que c'est, je le fais, je le ferai.”

Un discours altruiste qui colle avec son rôle sur le terrain puisque l'ancien ailier des Sixers est capable d'être un “slasher” en attaque, ou un “stopper” en défense. Un couteau-suisse qui s'adapte en fonction de l'adversaire, et qui n'oublie pas qu'un match ne ressemble jamais au précédent.

L'expérience du match couperet

“Il y a peut-être un match où tu vas en marquer 20… puis un autre où tu vas en marquer 5… Il y a peut-être un match où tu vas jouer 20 minutes et un match où tu vas jouer 5” rappelle-t-il. “Dans ces minutes sur le terrain, il faut que tu donnes à 100% et si le jeu vient à toi, le jeu viendra à toi et s'il ne vient pas, il ne vient pas… Mais mais au final, on ne retiendra pas ce que tu as fait individuellement”.

Le message de TLC, c'est que quelle que soit la performance individuelle, aussi exceptionnelle soit-elle comme les coups de chaud de Sylvain Francisco et Guerschon Yabusele, c'est le résultat collectif qui importe. Surtout dans des matches à élimination directe.

“Sauf si tu fais un très bon match comme Sylvain l'a fait, ou Guerschon, là on va s'en souvenir… Mais au final c'est l'équipe qui passe avant tout” insiste-t-il. “Il faut tous qu'on soit dans ce but-là et cet objectif-là de passer en quart. Chaque match couperet sera important et si on n'est pas individualiste et qu'on se met au service du collectif, on gagnera toutes les équipes.”

Propos recueillis par Clément Carton