Programme de la journée | Qui va monter en premier dans le quart ?

Dès 11h00, on passe aux choses sérieuses avec le début des 1/8e de finale de l'Euro. Première de son groupe, la Turquie ouvre le bal face à la Suède (en direct sur beIN Sports 2) pour une rencontre très déséquilibrée sur le papier.

Puis à 14h15, une belle affiche avec l'opposition entre l'Allemagne et le Portugal (en direct sur beIN Sports 1), l'invité surprise de ces 1/8e de finale. Les partenaires de Dennis Schroder ont survolé la première phase !

A 17h30, on peut s'attendre à une ambiance exceptionnelle avec le 1/8e de finale le plus équilibrée de la journée entre la Lettonie devant son public, et la Lituanie (en direct sur beIN Sports 1). C'est le match à ne pas rater !

Enfin, à 20h45, on bouclera la journée avec la Serbie qui devra se méfier de la Finlande de Lauri Markkanen (en direct sur beIN Sports 2). Le vainqueur affrontera la France ou la Géorgie au prochain tour…