Hall of Famer à 39 ans, Dwight Howard se pince encore pour y croire

Que d'émotions pour Dwight Howard qui n'est pas redescendu de son petit nuage depuis l'annonce de son intronisation au Hall of Fame il y a cinq mois. A seulement 39 ans, l'ancien pivot du Magic va faire partie des têtes de gondole de l'édition 2025 qui se déroulera ce soir, trois ans seulement après son dernier match NBA !

Tout est allé si vite, à tel point que “Superman” peine à réaliser qu'il va bientôt avoir sa veste orange. A la veille du grand soir, en conférence de presse, Dwight Howard est revenu sur le moment où il a appris la bonne nouvelle.

« Quand j'ai reçu l'appel, après avoir pleuré, je me suis dit : « Je pensais que j'allais y entrer quand j'aurais 60 ans ou quelque chose comme ça ». J'ai 39 ans et je suis au Hall of Fame. Je suis simplement reconnaissant que mes enfants, ma famille, ma mère, mon père et mes grands-parents aient la chance de me voir recevoir ce prix. Je suis encore très jeune, je ne suis pas vieux. Je suis simplement reconnaissant », a-t-il déclaré.

Champion NBA en 2020 avec les Lakers dans la “bulle” d'Orlando, non loin de chez lui, c'est surtout son épopée sous les couleurs Magic qui lui vaut d'être honoré aujourd'hui par la plus grande marque de reconnaissance pour un joueur NBA. Une période de domination de huit ans (2004-2012), marquée bien sûr par une finale NBA en 2009 face aux Lakers de Kobe Bryant, mais aussi cinq places dans le premier cinq de l'année (“First All-NBA Team”), trois titres de meilleur défenseur et deux de meilleur contreur de la ligue à la clé.

A sa place, malgré les critiques

La suite a été plus contrastée, la faute à des choix de carrière discutables et à l'évolution du jeu aussi, qui s'est davantage centré sur le tir extérieur, en rupture avec l'époque où les “bigmen” faisaient la loi, sur le terrain aussi sur le plan financier. Pour autant, malgré les critiques qui ont accompagné la suite de sa carrière, Dwight Howard estime ne pas avoir volé sa place.

« Les gens auront toujours quelque chose à dire sur ma carrière, sur ce qu'ils pensent que j'aurais dû faire ou sur la façon dont j'aurais dû agir, mais au final, mes pairs m'ont donné leur soutien et leur confiance, et je sais que je suis à ma place », a-t-il ajouté. « De toute évidence, les membres du Hall of Fame ont partagé ce sentiment en m'intronisant à un si jeune âge, alors que j'ai joué en NBA pendant si longtemps et que j'ai toujours fait preuve de constance dans mes efforts et mon énergie depuis le premier jour. Je pense que c'est ce qui m'a amené ici. Si certains n'aiment pas ça, qu'importe ! Cela ne change rien au fait que ce soir, je vais recevoir ma veste orange, ma bague, et que demain, mon nom sera gravé pour toujours. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Mon nom fera à jamais partie de l'histoire du basket ».

Dwight Howard sera officiellement présenté par Patrick Ewing, Robert Parish, Dennis Rodman et Dominique Wilkins.