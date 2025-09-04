L’Equipe de France va affronter la Géorgie en huitièmes de finale

Les deux derniers matchs des groupes C et D ont été à l'image de cette phase de groupes : intenses ! Sur le fil, les victoires de la Belgique face à la Pologne (70-69) et surtout de la Grèce face à l'Espagne (90-86) ont permis de compléter le tableau des huitièmes de finale de cet EuroBasket 2025.

Malgré son revers, la Pologne termine à la deuxième place du groupe D et affrontera donc la Bosnie-Herégovine en huitièmes de finale. La Grèce réalise quant à elle le bon coup de la soirée en terminant à la première place du groupe C. Les portes des demi-finales s'ouvrent potentiellement pour la sélection de Giannis Antetokounmpo qui devra d'abord venir à bout d'Israël afin d'espérer défier le vainqueur de Lettonie – Lituanie en quarts de finale.

Place au programme qui s'annonce chargé ce week-end avec quatre matchs samedi, et quatre dimanche.

SAMEDI 6 SEPTEMBRE

11h00 | Turquie – Suède

14h15 | Allemagne – Portugal

17h30 | Lituanie – Lettonie

20h45 | Serbie – Finlande

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

11h00 | Pologne – Bosnie-Herzégovine

14h15 | France – Géorgie

17h30 | Italie – Slovénie

20h45 | Grèce – Israël

À noter tout de même que les Bleus tombent dans la partie la plus compliquée du tableau final, avec potentiellement la Serbie en quart de finale, et l'Allemagne en demi-finale…