La Bosnie-Herzégovine écarte la Géorgie et fait trembler l’Espagne !

C'est le pire scénario pour l'Espagne. Grâce à une belle adresse de loin (14/32), la Bosnie-Herzégovine a ainsi battu la Géorgie (84-76) dans son dernier match de poules, pour assurer sa place en huitièmes de finale.

Mais la Géorgie n'est pas pour autant éliminée. Sandro Mamukelashvili (20 points, 8 rebonds) et ses coéquipiers peuvent ainsi voir les phases finales… si la Grèce bat l'Espagne ce soir (20h30). Dans ce cas, la Géorgie finirait à la quatrième place du groupe, et c'est la Roja qui passerait directement à la trappe !

La défaite en ouverture face à la Géorgie pourrait ainsi coûter très cher à l'Espagne. En attendant de voir si ce scénario catastrophe se réalise pour la sélection de Sergio Scariolo, il faut tout de même saluer la performance de la Bosnie-Herzégovine, qui a mené tout le match et a résisté à toutes les tentatives de retour de la Géorgie.

Tornike Shengelia à l'envers

Avec une bonne circulation du ballon (26 passes sur 30 paniers inscrits) et des tirs à 3-points inscrits aux bons moments, les joueurs d'Aziz Bekir ont ainsi contrôlé la puissance adverse.

L'importance de la rencontre s'est vite ressentie, les acteurs contestant énormément de décisions arbitrales. Clairement diminué, le capitaine Tornike Shengelia (6 points à 2/11 au tir) est encore apparu très nerveux, n'arrivant pas à faire de différences tout en faisant des choix douteux, à l'image de challenge réclamé sur une sortie de balle qu'il était pourtant clairement le dernier à avoir touché. Un challenge qui a ensuite manqué aux siens.

À chaque fois que la Géorgie semblait capable de faire un run, un grain de sable se mettait de toute façon dans la machine. Goga Bitadze voyait le ballon rebondir sur sa jambe, Sandro Mamukelashvili glissait sur la publicité collée au parquet en allant au cercle… Et la Géorgie devait donc finalement s'incliner (84-76).